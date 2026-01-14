V pilotním provozu PID Haló vzniklo zatím osm virtuálních nástupních míst v obci Kounice v okrese Nymburk. Cílem projektu je nabídnout flexibilnější a dostupnější dopravu zejména tam, kde dnes tradiční linková doprava nedokáže efektivně fungovat.
Co je virtuální zastávka?
Virtuální nástupní místo funguje podobně jako běžná autobusová zastávka, avšak pouze v digitálním prostředí. V terénu zde nenajdete žádný označník ani přístřešek. Řidič poptávkového vozidla PID Haló vyzvedne cestujícího na předem určeném místě, často přímo u konkrétního domu.
Názvy těchto míst se skládají z názvu obce a čísla popisného, například „Kounice, č. p. 404“.
Cestující názvy míst snadno najdou:
Rychlé řešení bez vysokých nákladů
Zřízení klasické autobusové zastávky obvykle znamená zdlouhavé přípravy a náklady v řádu statisíců korun. Virtuální nástupní místa lze naopak zavést rychle, levně a přesně tam, kde je lidé skutečně potřebují. Díky menším vozidlům PID Haló, obvykle dodávkám pro maximálně osm cestujících a řidiče, je možné obsloužit i úzké ulice nebo malé osady, kam by se běžný autobus nedostal.
Výhody hlavně večer a v noci
Podle dosavadních zkušeností se poptávková doprava nejlépe osvědčuje ve večerních a nočních hodinách, kdy už klasické autobusové linky jezdí omezeně.
Vidíme, že PID Haló lidem skutečně pomáhá. Například těm, kteří se vracejí z večerních směn, studentům jedoucím z Prahy domů nebo seniorům po kulturních akcích. Nemusí řešit dlouhé docházky na zastávku ani složité přestupy. Virtuální zastávky nám umožní přijet ještě blíž k jejich domovům.
Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast mobility
„Nejde o žádnou revoluci přes noc, ale o další krok ke kvalitnějším službám. Tam, kde dnes autobus nedává smysl, může poptávková doprava fungovat výrazně lépe,“ dodává Borecký.
Možné rozšíření do dalších obcí
Pokud se pilotní projekt virtuálních nástupních míst v Kounicích osvědčí, počítá kraj s jeho rozšířením do dalších obcí na Českobrodsku a Pečecku. Projekt by tak mohl postupně změnit způsob, jakým se veřejná doprava dostává k lidem v méně dostupných lokalitách.