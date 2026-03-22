Až 60 procent mileniálů se vyhýbá kofeinu, protože narušuje přirozené rytmy. Jak ho nahradit?

Iveta Benáková
  16:39
Životní styl českých mileniálů se postupně posouvá směrem k většímu důrazu na wellbeing. Proměna je patrná mimo jiné i v jejich večerních rituálech, kde začíná být na ústupu nejen alkohol, ale třeba i cukr či kofein.

CAMP na Novém Městě | foto: Metro.cz

Kofeinovým látkám se s přihlédnutím na jejich vliv na kvalitu spánku po večerech vyhýbá 60 procent mileniálů. „Naše tělo funguje v přirozených cirkadiánních rytmech, které určují, kdy máme energii a kdy potřebujeme odpočívat. Kofein do těchto rytmů výrazně zasahuje – dokáže nás povzbudit, ale zároveň může posouvat nástup spánku. Když účinkům kofeinu porozumíme, můžeme s ním pracovat tak, aby podporoval náš den a nenarušoval noc,“ říká Jiří Kryštof Jarmar, biolog, biohacker a spoluautor podcastu Brain We Are.

Průzkum společnosti Coca-Cola realizovaný v Česku agenturou IPSOS dokládá, že téměř 60 procent mileniálů dnes o sebe pečuje více než dříve, což se výrazně odráží v tom, co pijí. Největší změna je patrná u tvrdého alkoholu, který z večerní rutiny postupně mizí – 62 procent respondentů se mu aktivně vyhýbá. Stejný trend se týká i kofeinu, jemuž se po večerech vyhýbá 60 procent mileniálů, a u mnohých klesá také spotřeba cukru.

Dobrý večer je nyní jiný

Wellbeing ovlivňuje také způsob trávení večerů. Více než polovina mileniálů (57 procent) zůstává doma častěji než před čtyřmi až pěti lety a dvě třetiny vyrážejí večer ven méně než jednou týdně, u žen jde dokonce o tři čtvrtiny. Nejvýraznější změnu v návycích lze sledovat u lidí z věkové skupiny 30–34 let, kteří přehodnocují, co pro ně znamená dobře strávený večer.

Mileniálové stále častěji hledají způsoby, jak si večer skutečně odpočinout – po práci, při relaxu doma nebo během neformálních setkání s přáteli – a zároveň řešit dopad na kvalitu spánku. „V takovém kontextu dává smysl trend nahrazování kofeinových nápojů jejich bezkofeinovými variantami a je dobře, že se objevují nové možnosti, které dávají lidem na výběr,“ dodává biolog Jiří Kryštof Jarmar.

Novinka Zero Zero

Společnost Coca-Cola tedy reaguje na tyto trendy svou novinkou Zero Zero, která je bez cukru i kofeinu. „Nejde jen o design, ale také o jasné vymezení role produktu. Coca-Cola Zero Zero přichází jako ideální parťák na večer. Staví na ikonické chuti Coca-Cola a zároveň reflektuje rostoucí poptávku po alternativách, které lidem dávají svobodu užít si večer po svém,“ dodává Mária Furman, Senior Marketing Manažerka Coca-Cola ČR, SR.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

