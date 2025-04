Z druhé řady seriálu The Last of Us | foto: Max

V poslední době pozornost čtenářů lákají články o klesajících číslech předplatitelů a zdražování. Například streamovací gigant Netflix od října loňského roku zdražil napříč svými tarify o dvacet procent. O předplatitele se ale bát nemusel, koneckonců je stále u mnohých zapsaný jako průkopník streamingu s nejširší nabídkou. A tak od ledna letošního roku v některých částech světa znovu zdražil.

Netflix a Disney

Menší štěstí měl konglomerát Disney. Jeho streamovací služba Disney+ je stále jeho nejziskovější položkou, která loni získala společnosti šest miliard dolarů. Stream se držel v mírném zisku, místo nárůstu nových předplatitelů ho však dosáhl zdražováním. Co se předplatitelů týče, tam naopak ztratil jeden a půl milionu uživatelů, což následně mírně zahojil nárůst osmi set tisíc uživatelů z USA a Kanady. Jak ale ukazuje zpráva serveru Antenna, odliv uživatelů z účtů na streamovacích službách není žádný fatální problém.

Snímek ze čtvrté řady seriálu Stranger Things

Příliv i odliv

Platformy mají navíc určitou cyklickou povahu – odliv předplatitelů se pravidelně střídá s jejich nárůstem. Přitom se ale ne vždy jedná o nové uživatele, až třetina z nových předplatitelů patří k těm, kteří službu předtím opustili. Apple TV+, Disney+ i Netflix v loňském roce přivítaly zhruba dvacet šest a půl milionu nových uživatelů, o dva miliony uživatelů méně než za rok 2023. Až třicet dva procent z nich byli přitom uživatelé, kteří se vrátili ke svým starým účtům. V roce 2023 přitom číslo tvořilo třicet procent.

Dalším zajímavým číslem je doba, kdy se navrátilci chopí svých starých účtů. Celá čtvrtina, tedy zhruba třicet čtyři procent z nich, se totiž znovu přihlásila k původní službě během tří měsíců od zrušení předplatného. Po roce začalo stejnou streamovací platformu využívat čtyřicet pět procent. Z toho vyplývá, že ztráta uživatelů není trvalá, a především potvrzuje, že neexistuje problém, který by nespravila atraktivní nabídka.

Kdo chce víc, musí platit

Vlastnictví účtu na několika streamovacích službách současně poskytuje možnost mít přístup potenciálně ke všemu, co je na on-line trhu. Ne vždy je ale nutné mít přístup k obsahu, na který zrovna není chuť či příležitost. Zároveň je tu také záležitost peněz. Platit za službu, jejíž nabídku momentálně nevyužíváme, se nezdá výhodné, a tak je pro uživatele pohodlnější se ze streamovací služby odhlásit a vrátit se k ní ve chvíli, kdy se na ní objeví další atraktivní obsah. Je to prostá kontrola výdajů, kdy uživatelé šetří peníze a prakticky utrácejí reálně pouze za to, co chtějí vidět. Odchod diváků nastává zpravidla poté, co dokoukají seriál, který je zajímá, a vracejí se ve chvíli, kdy se objeví jeho další série nebo nový lákavý titul. To se děje i takovým gigantům, jako je třeba Netflix.

Kriminální minisérie od Netflixu Adolescent.

Informace o návratnosti předplatitelů je přitom důležitá pro statistiku odchodů. Obecně platí, že odliv ze streamovacích služeb se pohybuje kolem pěti procent, když ale odečteme uživatele, kteří se vrátí během devadesáti dní, klesá číslo ztracených diváků na 2,8 procenta. Čísla jsou důležitá především pro streamovací hráče. Dává jim to totiž jistotu, že ztracené uživatele mohou získat zpátky a hledat tak cesty, jak vylepšovat svůj obsah.

„Podle Antenny vstupují streamovací služby do nové éry. V předchozích fázích se velmi soustředila na akvizice, což dávalo smysl, nové značky musejí získat co největší publikum. Teď se ale musejí začít soustředit na to, aby je streamy udržely,“ dodávají ke zprávě její autoři – generální ředitel Antenny Jonathan Carson a ředitel strategie Brendan Brady.

Naživo a chytře

S určitým způsobem, jak co možná nejvíce zabránit počtu předplatitelů v kolísání, přišel Netflix. Ten pro své předplatitele přišel s nabídkou živě vysílaných pořadů. Od ledna letošního roku například zprostředkovává přenosy utkání WWE, a to včetně prémiových událostí, za cenu běžného předplatného nebo živé přenosy talk show John Mulaney: Všichni jsou tu naživo. Podle britského deníku Times navíc Netflix zvažuje nabídku na americká vysílací práva pro závody formule 1. Současnému držiteli práv ESPN totiž vlastnictví brzy skončí a od roku 2026 budou k dispozici dalším zájemcům.

Svérázné metody, jak získat i udržet předplatitele, uplatňují také další streamovací platformy, například Apple TV+, jenž se stále potýká s menším počtem uživatelů a ztrátovou výrobou filmů i seriálů. Ztráta uživatelů, která zahrnuje necelá tři procenta, ale není nic, co by ve výsledku streamovací služby ohrožovalo, jejich příliv a odliv je navíc něco, co se cyklicky opakuje.