Kde babí léto vzalo své jméno?
Co má začátek září společného s „bábou“, na tom se lidé neshodnou. Může prý za to více pavučin, které jsou v ostrém slunci viditelné a mají stříbrnou barvu, tedy barvu vlasů starých žen. Anebo je to léto již zestárlé jako bába.
Ještě léto a už i podzim. Tak lze chápat období, pro které se vžil název „babí léto“. Jednou je teplo a slunečno, jindy nečekaně prší a teploty padající hodně dolů. Lidé se s proměnlivostí vypořádávají různě.
Babí léto je charakteristické slunečným a příjemným počasím. Teploty se drží přes den kolem dvacítky, ale večer a v noci se mohou doplazit až k nule. Také ráno se probouzíme občas do mlžného oparu.
Příroda i tělo přecházejí do „zimního spánku“
Hezké počasí může vydržet klidně až do října, lidé se ale musí především připravit na střídání teplot. Taková změna ale není pro každého snadná. Jde o to, že lidé, stejně jako příroda, se připravují na „zimní spánek“, tělo se snaží postupně přepnout do klidnějšího režimu.
Významnou změnou je především zkracování dne, ubývání slunečního svitu. Hodiny v mozku na tyto změny reagují a přenastavují celou řadu fyziologických procesů. Ovlivňují tak hladinu hormonů, tělesnou teplotu, imunitní aktivitu a také spánkový rytmus.
Mění se naše termoregulace
V období babího léta organismus začíná současně přepínat mezi termoregulačními režimy. Naše sliznice horních cest dýchacích jsou mnohem víc vystavený suchému vzduchu a teplotním kontrastům. Což může vést k tomu, že se častěji setkáváme „s nudlí u nosu“ a kapesníčky jsou v permanenci.
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V tomto období, podobně jako na jaře, se vyplatí už ráno dobře plánovat oblečení. Ranní chlad nás podvědomě tlačí už do svetru i zimní bundy, ale pak se stane, že dopolední slunce nás v teplé vrstvě oblečení pěkně propotí. Mokrá záda způsobí prochlazení, někdy se to projeví jako „zablokovaná“ záda, případně opravdové nachlazení.
Číňané velí: vezměte si teplé oblečení
Na druhou stranu některé filozofie naopak na teplé oblékání upozorňují v dobrém. Podle staré čínské tradice vládne element země. Transformuje, sjednocuje a spojuje vše, co je v nerovnováze. Je to vyrovnávací element přírody, který pomáhá jednotlivým ročním obdobím překlenout se v následující.
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V důsledku proměny vzniká vlhkost. Proto je podle čínských zkušeností dobré dbát na teplejší oblékání, abychom předešli proniknutí chladu a vlhkosti do organismu.
Alergici, co přežili léto, jsou opět ve střehu
V babím létě se mívají na pozoru například alergici. Sice se zbaví letních pylů a trav, zato se musejí obrnit před podzimní květenou a především plísněmi, a to zejména za teplého a vlhkého počasí. Z podzimních plevelů je nejvýznamnějším zástupcem pelyněk.
Podzimní práce na zahradě by měl alergik zcela vynechat. Stejně tak procházky po lese, a to zvláště po dešti nebo za mlhavého počasí, dále výlety poblíž vodních ploch či po loukách.
Ani doma to nemusí být žádný med. Plísně se totiž vyskytují v uzavřeném prostředí, kde je vlhko, temno a teplo. Jedná se spory rodů Aspergillus, Penicillium, Candida a Mucor. Když se venkovní teploty snižují a v domácnostech se začíná topit a méně větrat, množí se plísně ideálně.
Jak tomu čelit? Proti domácím plísním bojujte častým, nejlépe nárazovým větráním.