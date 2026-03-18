Babské rady proti komárům: Vyrobte si domácí repelent ze surovin, které máte běžně ve spíži

Veronika Reicheltová
  14:01
S probouzející se přírodou se vrací i dotěrné bzučení a svědivé komáří štípance. Přestože jsou obchody plné chemických přípravků, naše babičky si uměly poradit i bez nich. Využívaly sílu aromatických bylinek a koření, které komáry odpuzují na metry daleko. Poradíme vám, jak si vyrobit účinný a levný repelent, který je šetrný k pokožce i přírodě.
Sušené květy levandule posbírané ve Starovičkách na Břeclavsku putují do polštářků, svíček, medu, ale také do pečených čajů či limonády.

Možná to znáte také. Sedíte s přáteli na zahrádce, užíváte si poslední sluneční paprsky dne, a zatímco jednou rukou připíjíte na zdraví, druhou odháníte komáry. Chemický repelent a jeho nezaměnitelná vůně se do restaurace nehodí, a tak vám nezbyde nic jiného než se v pravidelných intervalech plácat ve snaze zahnat dotěrný hmyz. Aby toho nebylo málo, v takové skupince přátel je vždy jeden šťastlivec, který tvrdí, že na něj komáři nejdou. Ve chvíli, kdy vás začnou svědit první štípance, byste jedno plácnutí nejradši uštědřili i tomu jednomu kamarádovi…

Na koho nejdou komáři?

Komáry láká především oxid uhličitý, který vydechujeme, a také kyselina mléčná v potu. Často útočí na lidi s vyšší tělesnou teplotou, sportovce nebo ty, kteří konzumovali alkohol, zejména pivo. Stačí jedna sklenice a chemické složení vašeho potu se změní natolik, že se pro komáry stanete neodolatelnou hostinou. Existují i teorie o krevních skupinách, podle kterých je skupina 0 pro komáry největším lákadlem. Lidé s touto skupinou jsou pro ně dokonce dvakrát přitažlivější než ti se skupinou A.

Naopak v relativním bezpečí bývají lidé s přirozeně nižší produkcí tělesných pachů nebo ti, kteří v jídelníčku preferují potraviny bohaté na vitamín B, jako je třeba droždí a česnek, které mohou mírně měnit odér kůže. Existují i šťastlivci s geneticky daným „přirozeným repelentem“, jejichž tělo produkuje látky, které komáří čichové buňky přímo odpuzují. Pokud mezi ně nepatříte, můžete vyzkoušet přírodní repelenty z bylin a koření, které tento dotěrný hmyz odpuzují.

Co nesnáší komáři?

Komáři jsou extrémně citliví na výrazné a specifické pachy. Jejich největším nepřítelem jsou esenciální oleje obsažené v rostlinách. Nejvíce je odpuzuje vůně citrusů, eukalyptu, máty, citronové trávy a zejména silné aroma koření, jako je hřebíček. Nesnášejí také pach česneku a cibule, což jsou sice účinné odpuzovače, ale pro lidskou společnost v létě ne příliš praktické. Pokud hledáte rostlinu, která funguje jako živý štít na okenním parapetu, vsaďte na afrikány (aksamitníky) nebo muškáty.

Která bylina odpuzuje komáry?

Absolutním přeborníkem v boji proti komárům je aromatické trio rozmarýn, levandule a hřebíček. Obsahují intenzivní silice, které hmyzí čichové receptory spolehlivě paralyzují na metry daleko. Zatímco my vůni levandule milujeme pro její uklidňující účinky, pro komáry je příliš agresivní a raději se jí vyhnou. Rozmarýn funguje jako silný přírodní štít, který hmyz mate, a sušený hřebíček v sobě skrývá látku eugenol, která je pro komáry doslova odpudivá.

Jaké má léčivé účinky hřebíček?

Přestože je hřebíček synonymem vánočního hodování, není to jen voňavé koření do svařáku. Obsahuje silnou látku eugenol, která má antiseptické a znecitlivující účinky. Kromě toho, že jeho vůně paralyzuje čichové receptory komárů, působí hřebíček skvěle i jako „první pomoc“ po štípnutí. Stačí místo potřít hřebíčkovou tinkturou, která zmírní svědění a dezinfikuje ránu.

Jak si doma vyrobit repelent?

Základem domácího repelentu je vždy nosná látka, kterou je alkohol nebo olej, a aromatická složka. Nejjednodušší recept, který zvládne každý, je hřebíčková tinktura:

  1. Do 100 ml Alpy nebo 40% lihu vložte 20–30 kousků celého hřebíčku.
  2. Nechte louhovat alespoň 2 týdny v uzavřené sklenici, dokud tekutina nezhnědne.
  3. Poté přelijte do rozprašovače a aplikujte na pokožku nebo oblečení.
Jak vyrobit repelent z levandule?

Levandule je oblíbená pro svou uklidňující vůni, která na lidské smysly působí relaxačním účinkem. Pro hmyz je ale odpuzující. Pro výrobu repelentu můžete použít buď čerstvé květy, nebo esenciální olej.

  • Olejový repelent: Do 50 ml mandlového nebo slunečnicového oleje kápněte 15 kapek levandulového éterického oleje. Tato směs je skvělá pro děti, protože nevysušuje pokožku.
  • Vodní výluh: Silný odvar z levandule nechte vychladnout, přidejte lžíci jablečného octa a používejte jako jemný postřik.

Jak používat rozmarýn?

Rozmarýn je v boji proti komárům a klíšťatům naprostý šampion. Nejlepší je připravit si rozmarýnový odvar:

  1. Svařte 1 litr vody a vhoďte do něj hrst sušeného nebo čerstvého rozmarýnu.
  2. Nechte louhovat do úplného vychladnutí.
  3. Přidejte lžíci vinného octa, který pomůže zafixovat vůni na pokožce. Tento repelent je nutné uchovávat v lednici, kde vydrží přibližně týden. Je ideální na výlety do lesa.
Co je nejlepší proti klíšťatům?

Přestože jsou přírodní repelenty podle našich babiček účinnou pomůckou, v boji proti bodavému hmyzu a klíšťatům je vždy nejlepší kombinovat několik ochranných faktorů.:

  • Při vycházkách do přírody nezapomínejte na dlouhé nohavice a pevnou obuv a pokuste se vyhýbat pohybu ve vysoké trávě, kde je koncentrace parazitů nejvyšší.
  • Po návratu domů se ihned pečlivě prohlédněte.
  • Pokud i přes veškerou snahu klíště najdete, použijte k jeho odstranění speciální pinzetu, která minimalizuje riziko přetržení.
  • Jako skvělá první pomoc a dezinfekce po vyndání klíštěte nebo na zklidnění zaníceného štípance poslouží osvědčený „višňák“ (Višněvského balzám), který by v domácí lékárničce neměl chybět.

