Co ve vás probudilo lásku k myslivosti?
V mysliveckém prostředí se pohybuju odmalička. Jsem totiž z myslivecké rodiny. Když mi byly tak tři čtyři roky, vyrážel jsem s otcem a dědou na své první, řekněme, individuální lovy. Myslivost mám zkrátka v genech.
Pamatujete si ještě na svůj první lov?
Máte patrně na mysli oficiální lov, ne nějaké dětské pytlačení se vzduchovkou, za které bych si dneska urazil pazoury. Tehdy to bylo totiž úplně normální. Obzvlášť na vesnici, kde jsem bydlel. Lovecký lístek jsem si udělal hned v osmnácti a téměř obratem jsem ulovil svou první škodnou, typově straku či vránu. Už přesně nevím. Psal se rok 1986 a podle zákona se střílelo pouze z brokovnic. Později se přidala nějaká ta liška, a když jsem dostal povolení na kulovnici, přišel na řadu mladý srnec, takzvaný knoflíkář, a tak dále a tak dále.
Jak v současnosti vypadají typické myslivecké rituály?
Tam, kde se myslivost drží dle starodávných tradic, tam se drží například výřady. Jde o důstojné položení ulovené zvěře na určené místo před koncem honu. A pak taky například poslední pocta pomocí trubačských signálů, výlože a také pasování na krále či na myslivce. Rituál pro nováčky, při kterém si nový lovec kleká na pravé koleno a přijímatel jej třikrát poklepe loveckým nožem nebo tesákem na rameno, probíhá obvykle při nějaké významné příležitosti. Ať už je to třeba poslední leč, myslivecký ples, či výroční schůze.
Jak vypadá takový typický myslivecký bál?
Myslivecké plesy se coby tradiční společenské události konají především během klasické zimní plesové sezony od ledna do února. Je všeobecně známo, že bývají vyhlášené bohatou zvěřinovou gastronomií, slavnostní atmosférou a specifickou tombolou, ve které lze vyhrát třeba i nějakou tu zvěřinovou specialitu. Ty jsou buď přímo od myslivců, nebo případně od sponzorů. Existuje celá řada směrnic, kterými se to celé řídí. Mezi opakující se prvky nicméně patří myslivecké společenské uniformy, jak u pánů, tak u dam, hudba a tanec, a někdy si střihneme například poslední soud.
Poslední soud? To nám budete muset vysvětlit...
Je to vlastně satira. Poslední či myslivecký soud je tradiční žertovný rituál, který slouží hlavně k pobavení účastníků. Vtipně pranýřuje drobné prohřešky některého z myslivců z uplynulé sezony. Jde ale opravdu o drobnosti. Nebavíme se o pytlačení či něčem podobném, čím by se měly zabývat orgány činné v trestním řízení. Žalobce obvykle dělá nějaký bonzák, který má ve spolku za úkol tyhle věci zjišťovat a zaznamenávat, nechybí ani obhájce, soudce a podobně. Celé to má mít výchovný význam. Myslivec si díky tomu ideálně uvědomí, že ani páchání drobných přestupků není v pořádku. Navíc ani trest není malý. Odsouzeného to obvykle stojí flašku slivovice, nebo ho stihne ještě strašnější trest, musí zpívat karaoke.
Zmínil jste slivovici. Jaké další neřesti nesmějí na správném mysliveckém plese chybět?
Prošel jsem velkým množstvím spolků napříč republikou. Všude se to trošičku lišilo. Univerzálně však platí, že si kolegové odskakují ven „na kuřpauzu“ po náročném tanci, pije se pivo, víno, občas nějaká ta pálenka, pokud se ji podaří na ples propašovat. A samozřejmě si hodně připíjíme levou rukou a říkáme si u toho: „Lovu zdar!“
Hajným jste, pokud dobře počítám, zhruba čtyřicet let, tedy většinu života. Jak se myslivost za tu dobu změnila?
Změnila se, respektive se posunula velmi negativním směrem. A částečně si za to můžeme i my, myslivci, sami. V současném světě sociálních sítí se totiž stáváme s železnou pravidelností terčem útoků různých aktivistů. Ve společnosti tak bohužel rezonují spíše konfliktní témata, jako jsou odstřely zvěře, nehody při honech, trofejní fotografie nebo spory kolem ochrany přírody a velkých šelem. Sociální sítě zvýrazňují kontroverzní případy, které pak vytvářejí negativní obraz celé myslivecké komunity. Veřejnost ale nevidí jejich každodenní práci, například regulaci přemnožené zvěře, péči o krajinu či pomoc při dohledávání zraněných zvířat a podobně. Současná debata tak představuje střet mezi tradiční myslivostí, moderním pohledem na ochranu přírody a stále silnějším aktivismem, který internet a sociální sítě ještě více vyhrocují. Moc nepřeháním, když řeknu, že myslivost bojuje o přežití. Nutno podotknout, že myslivci skutečně občas udělají nějaký pořádný průšvih. Společnosti to však stačí, aby nás kvůli jednotkám těchto případů naházela do jednoho pytle. Člověk kolikrát žasne, co za lidi u těch klávesnic sedí. Znáte to, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Jednou píšou, že lovíme moc, pak zase že málo, znáte to...
Mizí v poslední době některé druhy živočichů, nebo se naopak objevují nové? Vím, že se v médiích hodně skloňují přemnožená divoká prasata, srnčí zvěř nebo některé nepůvodní druhy, jako jsou nutrie, mývalové či norci...
Přemnožení druhů, o kterých mluvíte, souvisí mimo jiné s mírnějšími zimami, velkými lány zemědělských plodin a také s nedostatkem přirozených predátorů. Myslivci proto provádějí regulovaný odstřel, který má udržovat počet zvěře na únosné úrovni a omezovat škody na mladých lesních porostech či polích. Nejde ale zdaleka o jediné živočichy, kteří ohrožují původní českou přírodu. Já osobně na tuhle problematiku nahlížím z širší perspektivy, protože jsem i rybář. Tím pádem mi nemohlo uniknout, že nejrůznější neziskovky úspěšně protlačily v tuzemsku ochranu některých nepůvodních druhů. Ty zde ale žijí na úkor těch našich. Vydra, i když ta je zrovna neinvazivní, či kormorán například škodí potočákům, tedy pstruhům obecným. Ti už u nás prakticky nikde nežijí bez zásahu člověka. Bohužel je skoro nemožné si sednout ke kulatému stolu se všemi stranami, tedy jak s myslivci, tak s majiteli pozemků a zelenými aktivisty, a něco společně na ty přivandrovalce vymyslet. Mám pocit, že po dialogu nikdo moc netouží. Je to škoda.
Jaké je to lovit nebo jinak regulovat zvěř v blízkosti měst, v takzvaném intravilánu?
O tom bych mohl vyprávět ledacos. Je to celoevropský a vcelku složitý problém. Pokud myslivec vystřelí z kulovnice na takovém místě, už ta samotná rána způsobí hotové pozdvižení. O rizicích, že by se rána někde odrazila, nemluvě. Na druhou stranu je ale potřeba řešit například bachyně, které se rozhodnou pobývat v těchto lokalitách s mláďaty. Pokud se s nimi totiž potká například pejskař, tak bachyně jednou žvýkne a je po psovi. Jelikož jsem zakladatel a předseda Klubu lovecké lukostřelby, tak vidím jako skvělou možnost vydat se touto cestou. Dlouhodobě podporuji legalizaci lovu zvěře lukem v Česku a tvrdím, že když může lov lukem fungovat dobře v řadě jiných evropských zemí, proč by nemohl u nás. Zákon to však neumožňuje. Současný zákon o myslivosti umožňuje lov především palnými zbraněmi a luk mezi povolenými loveckými prostředky nepatří.
Jak se v posledních letech změnilo myslivecké oblečení a vybavení? Nosí se pořád klasika, nebo spíš moderní, funkční věci? Je v tom i nějaký „styl“ nebo osobní identita, kterou si myslivci individuálně drží?
Ze všeho trochu. Pamatuju doby, kdy byly na trhu dvě uniformy. Jedna lesnická, jedna myslivecká. Nebo když se přešívaly knoflíky na vojenských uniformách. Ty se zkříženými meči šly pryč a nahradily je kostěné. To byl děs. Od té doby se šlo hodně dopředu. Klasická zelená myslivecká móda a tradice pořád existují, hlavně na honech a společenských akcích, ale v praxi většina lidí používá moderní funkční vybavení. Nosí se lehké nepromokavé bundy, termoprádlo, tiché materiály, termovize nebo outdoorové a taktické prvky. Pro spoustu myslivců už to není jen tradice, ale i osobní styl a způsob, jak ukázat vztah k přírodě, lovu a moderním technologiím. Někdo zůstává u klasiky, jiný jede čistě na praktičnost. Je to také o penězích.
A ženy?
Samozřejmě existují funkční myslivecké kolekce přímo pro dámy. Spousta žen si ale zároveň drží eleganci a tradiční myslivecký styl, hlavně při společenských akcích. A často jim to velmi sluší.
Kolik stojí myslivecká uniforma?
Moc se v tom neorientuju, ale tuším, že je to kolem deseti tisíc korun. Úplný základ – kalhoty, bunda, mikina – seženete i za dva tisíce.
Je podle vás myslivost dostupná běžným lidem, nebo se spíš uzavírá určité skupině? Máte pocit, že mladí lidé mají o myslivost zájem?
Můj subjektivní dojem je ten, že je naše základna starší a starší. Bylo by dobré spojit mladické nadšení se zkušenostmi starých lovců. Není dobré, aby o všem rozhodovali jenom kmeti, stejně jako by neměli o věcech rozhodovat jen mladí. V současnosti je to ale z těchto důvodů trochu nevyvážené. Osobně se snažím mladé lidi nadchnout do myslivosti přes již zmiňovanou lukostřelbu. Nevěřil byste, kolik lidí, kteří přijdou k nám do klubu s nějakým předsudkem či averzí, jen si zastřílet z luku, odchází jako vyměnění. V myslivosti se třeba i našli a lukostřelba šla na druhou kolej.
Některé organizace se snaží víc otevřít veřejnosti, pracovat s mládeží a moderněji komunikovat na internetu. Kam podle vás myslivost jako celek směřuje? Pomohlo by zlepšit PR?
To si přesně myslím. Znám obrovské množství myslivců, kteří by mohli čas, který tráví odrážením útoků od veřejnosti, využít lépe. Třeba k posunutí myslivosti jako takové. Řada z nich ale bohužel i kvůli tomu jede tak nějak na autopilota. Pokud děláte tuhle práci s nadšením a láskou, jako poslání, které je i společensky oceněné, odvedete stoprocentní výkon. Pokud to ale děláte s tím, že vás stejně pak někdo poplive, tak je to špatně.