Hollywood pochopil, kde dnes leží zlato. Videoherní světy už nejsou jen zdrojem inspirace – jsou jistotou. Fallout bodoval, The Last of Us sbírá ceny. A teď přichází další těžká váha: Baldur’s Gate.
Fantasy kolos ze světa Dungeons & Dragons(D&D) míří na HBO. A u kormidla stojí muž, který už jednou herní adaptaci proměnil v televizní fenomén – Craig Mazin.
Od kultovní klasiky k herní senzaci
Baldur’s Gate se poprvé objevilo už v roce 1998 a rychle si vybudovalo status legendy mezi RPG fanoušky. Skutečný triumf ale přišel až s třetím dílem. Baldur’s Gate 3 od studia Larian se po vydání stal doslova událostí – nadšené recenze, miliony hráčů, nekonečné debaty na fórech.
Zapomenuté říše z Dungeons & Dragons znovu ožily. A bylo jen otázkou času, kdy si jich všimne televize.
Legendární RPG
Podle informací webu Deadline vyhrálo boj o práva HBO. A vsadilo na Mazina – scenáristu, který stojí za úspěchem The Last of Us. Ten se navíc netají tím, že je celoživotním fanouškem D&D.
Ne kopie hry, ale nový příběh
Tvůrci nepůjdou cestou doslovné adaptace. Seriál nemá přepisovat třetí díl scénu po scéně, ale rozšířit jeho příběh. Naváže na události hry a otevře prostor novým postavám i liniím.
Mazin mluví o projektu jako o splněném snu. Ve světě Baldur’s Gate 3 prý strávil téměř tisíc hodin a hru dokončil na nejvyšší obtížnost. „Nemůžu se dočkat, až tenhle svět přeneseme na obrazovku,“ vzkázal fanouškům.
Ve hře zůstává i možnost zapojení původních dabérů. Tvůrci je chtějí oslovit a zjistit, zda by se objevili i v seriálu. Současně se chystá casting na klíčové role.
Fantasy ve velkém
Baldur’s Gate přitom nebude jediným projektem ze Zapomenutých říší. V paralelní přípravě je i další seriál z tohoto světa, který vzniká pro Netflix pod vedením Shawna Levyho.
Do hry navíc vstupuje i Hasbro Entertainment, které drží značku D&D.
DUNGEONS & DRAGONS: KULTOVNÍ FANTASY HRA