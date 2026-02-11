Baldur’s Gate 3 míří na obrazovky, HBO připravuje sexy fantasy seriál

David Halatka
David Halatka
  14:00
Fantasy fenomén Baldur’s Gate ze světa Dungeons & Dragons dostane seriálovou podobu. Projekt pro HBO připraví Craig Mazin, tvůrce oceňovaného The Last of Us. Novinka má navázat na děj hry Baldur’s Gate 3 a rozšířit její příběh o nové postavy i dějové linky.
Kultovní videohra Baldur’s Gate míří na obrazovky. | foto: HBOMetro.cz

Hollywood pochopil, kde dnes leží zlato. Videoherní světy už nejsou jen zdrojem inspirace – jsou jistotou. Fallout bodoval, The Last of Us sbírá ceny. A teď přichází další těžká váha: Baldur’s Gate.

Fantasy kolos ze světa Dungeons & Dragons(D&D) míří na HBO. A u kormidla stojí muž, který už jednou herní adaptaci proměnil v televizní fenomén – Craig Mazin.

Od kultovní klasiky k herní senzaci

Baldur’s Gate se poprvé objevilo už v roce 1998 a rychle si vybudovalo status legendy mezi RPG fanoušky. Skutečný triumf ale přišel až s třetím dílem. Baldur’s Gate 3 od studia Larian se po vydání stal doslova událostí – nadšené recenze, miliony hráčů, nekonečné debaty na fórech.

První díl série Baldur ́s Gate vyšel před dávnými 28 lety!

Zapomenuté říše z Dungeons & Dragons znovu ožily. A bylo jen otázkou času, kdy si jich všimne televize.

Legendární RPG

  • Série Baldur’s Gate patří k nejvlivnějším fantasy RPG vůbec. První dva díly z přelomu tisíciletí pomohly definovat podobu moderních příběhových her na hrdiny. Kombinovaly taktické souboje, komplexní dialogy a rozhodnutí, která ovlivňovala vývoj příběhu.
  • Po dlouhé pauze přišel v roce 2023 třetí díl od belgického studia Larian. Baldur’s Gate 3 se stal globálním hitem – získal desítky ocenění a byl vyhlášen Hrou roku na The Game Awards. Hráči oceňovali svobodu voleb, propracované postavy i věrnost pravidlům Dungeons & Dragons.

Podle informací webu Deadline vyhrálo boj o práva HBO. A vsadilo na Mazina – scenáristu, který stojí za úspěchem The Last of Us. Ten se navíc netají tím, že je celoživotním fanouškem D&D.

Ne kopie hry, ale nový příběh

Tvůrci nepůjdou cestou doslovné adaptace. Seriál nemá přepisovat třetí díl scénu po scéně, ale rozšířit jeho příběh. Naváže na události hry a otevře prostor novým postavám i liniím.

Mazin mluví o projektu jako o splněném snu. Ve světě Baldur’s Gate 3 prý strávil téměř tisíc hodin a hru dokončil na nejvyšší obtížnost. „Nemůžu se dočkat, až tenhle svět přeneseme na obrazovku,“ vzkázal fanouškům.

Ve hře zůstává i možnost zapojení původních dabérů. Tvůrci je chtějí oslovit a zjistit, zda by se objevili i v seriálu. Současně se chystá casting na klíčové role.

Dungeons & Dragons, legenda stolních her

Fantasy ve velkém

Baldur’s Gate přitom nebude jediným projektem ze Zapomenutých říší. V paralelní přípravě je i další seriál z tohoto světa, který vzniká pro Netflix pod vedením Shawna Levyho.

Do hry navíc vstupuje i Hasbro Entertainment, které drží značku D&D.

DUNGEONS & DRAGONS: KULTOVNÍ FANTASY HRA

  • Dungeons & Dragons vzniklo v roce 1974 díky Garymu Gygaxovi a Daveu Arnesonovi a stalo se průkopníkem stolních her na hrdiny, známých jako tabletop RPG. Hráči si vytvářejí vlastní postavy a příběhy, házejí kostkami a rozhodují o osudu svých postav v rozsáhlých fantasy světech.
  • Fenomén D&D zahrnuje nekonečné kampaně, oficiální světy jako Zapomenuté říše, ale také vlastní fantazii hráčů, a nabízí kombinaci roleplay, taktických soubojů a rozhodnutí, která ovlivňují příběh.
  • Popularita hry se rozrostla i do digitální podoby – inspirovala videoherní série jako Baldur’s Gate nebo Neverwinter Nights a stala se předlohou pro knihy, komiksy a nově i televizní seriály. Dungeons & Dragons je dnes považováno za kultovní záležitost a jeden z nejvlivnějších fenoménů moderní fantasy kultury.

