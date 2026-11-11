Zákazníci Balíkovny si mohou od listopadu nechat poslat balíček do boxu Zásilkovny. Když si při nákupu v e-shopu vyberou Balíkovnu jako dopravce, na mapě výdejních míst teď uvidí i boxy Zásilkovny. Získávají tak mnohem větší výběr, kam si zásilku nechat doručit.
„Z-BOXy se staly sdílenou infrastrukturou, kterou dnes využívají soukromí dopravci i státní podnik. Jsme otevřenou a neutrální sítí pro celý trh. Sami nejsme e-shop a obchodníkům nekonkurujeme,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam Zásilkovna patří.
„Loni jsme doručili 52 milionů balíků a u každého z nich se snažíme, aby si ho lidé mohli vyzvednout tam a tehdy, kdy se jim to hodí. Spolupráce se Zásilkovnou a její sítí boxů je dalším krokem k tomu, aby zákazníci Balíkovny měli svůj balík co nejblíž. Společně s poštami, boxy a dalšími Balíkovnami mimo pobočky nabízíme našim zákazníkům více než 16 200 výdejních míst po celé České republice,“ říká generální ředitel České pošty Richard Hodul.
Další čtyři dopravci
Zásilkovna otevřela svou síť loni, prvním partnerem se stala společnost DPD. Letos v říjnu se připojily DHL Express a PJ Expedis, nyní Balíkovna.
Bezmála 6 800 Z-BOXů se 700 tisíci schránkami Zásilkovny tvoří v Česku největší vlastní boxovou síť. Dopravci si schránky mohou rezervovat online pro konkrétní den. Systém Packety průběžně řídí obsazenost boxů tak, aby síť zvládla provoz bez přetížení nebo zpoždění, a to i během předvánoční špičky.
Méně dodávek v ulicích
Sdílená síť boxů má přímý dopad na dopravu ve městech. Při doručování až ke dveřím znamená jedna zastávka dodávky obvykle jeden balík, a když příjemce není doma, cesta se opakuje. Do boxu se naopak při jedné zastávce doručí běžně desítky zásilek najednou. Většina lidí si navíc pro zásilku do Z-BOXu chodí pěšky, protože síť boxů je dostatečně hustá.