Když před pár dny prezentovala Fio banka nejnovější hospodářské výsledky, mezi jinými představila i novinku v rámci portfolia. Dětské účty téměř se vším, co k základnímu bankovnictví patří. Platební karta i internetové bankovnictví.
Při dovršení dospělosti se u dítěte účet nijak měnit nemusí, používá ho normálně tak jako dřív.
Monika Hořínková, mluvčí ČSOB
Kontrola účtu i finanční výchova v jednom
„Předpokládáme, že až školák vyroste, jako dospělý bude u naší banky pokračovat,“ přiznává otevřeně Petr Franc, vedoucí oddělení platebních karet ve Fio bance. Tuhle včas zachycenou „věrnost“ nezavádí Fio banka jako první, v portfoliu většiny bank v Česku najdete nějaký dětský účet, který může do jisté míry a s rodičovskou kontrolou malý školák používat.
V současném digitalizovaném světě je proto přirozené, že už první kapesné mohou rodiče potomkovi dát ne v podobě bankovek či mincí, ale v jeho vlastní platební kartě. Nastavení dětského účtu umožňuje nejen kontrolu, ale do značné míry i postupné poznávání a výchovu ve finančním prostoru.
Přechod z dětského na dospělý účet je navíc velice jednoduchý. „Při dovršení dospělosti se u dítěte účet nijak měnit nemusí, používá ho normálně tak jako dřív. Není třeba nic měnit, přenastavovat ani zakládat nový účet. Co se mění? K tomuto účtu už pak nemá přístup rodič, nemůže dítěti nastavovat limity plateb nebo měnit jiná nastavení,“ vysvětluje Monika Hořínková, mluvčí ČSOB.
Že se starost o dospělé klienty vyplácí i směrem k těm nejmladším, to dokládají i data Monety Money Bank. „Zahraniční průzkum ukazuje, že až 78 procent rodičů zakládá dětský účet u banky, kde mají účet i oni sami, což naznačuje vysoký potenciál budoucí loajality těchto mladých klientů. Zároveň v Monetě evidujeme meziroční nárůst počtu dětských účtů přibližně o 17 procent, což potvrzuje, že význam tohoto segmentu dlouhodobě roste,“ říká Tereza Ryšanová, specialista komunikace Monety. Také tady je možnost od 15 let převést platby i na mobil či hodinky. Rodiče mohou, v případě nespokojenosti nebo podezřelého pohybu na účtu dítěte, vše zablokovat.
Banky potvrzují malou migraci dětských klientů
A jak je to s pozdější migrací dětského klienta po dovršení 18 let k jiným bankám? Ony samotné potvrzují, že se jim daří tyto zákazníky poměrně úspěšně držet dál. „Dětské účty mají velmi nízkou odchodovost, pod dvě procenta ročně. Po překlopení ze studentského na klasický typ účtu odchodovost nijak dramaticky neroste,“ dokumentuje statistiky Jan Figlovský z Raiffeisenbank. „Věrnost se týká i studentských účtů starších dětí. Jako svůj primární účet ho používá nadále asi 70 procent z těchto klientů, kteří si založili původně studentský účet,“ dodává Figlovský.
ČSOB čísla o odchodu nebo udržení dětských majitelů účtů ilustruje vlastními statistikami. „Podle našich základních průzkumů z celkového trhu z loňského roku uváděly asi tři čtvrtiny mladých, že zůstaly ‚věrné‘ bance, u které jim produkt jejich rodiče založili,“ dodává k problematice Monika Hořínková, mluvčí této banky.