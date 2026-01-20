„Současná Barcelona je podle mě nejkomplexnější a nejsilnější směrem dopředu. Spojila se španělská škola s německou precizností, disciplínou a kondicí,“ uvedl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
Jeho protějšek Hansi Flick však musel o víkendu v ligovém duelu se San Sebastianem skousnout porážku 1:2. „Výsledek neodráží to, co se dělo na hřišti. Zasloužili jsme si vyhrát, měli jsme smůlu. To se někdy ve fotbale stane. Musíme to přijmout a soustředit se na další zápas, který bude velmi důležitý,“ prohlásil Flick směrem k utkání v Edenu, kde se Barcelona pokusí o páté vítězství na české půdě v řadě.
Yamal chybí, Raphinha se vrací
Katalánskému favoritovi bude chybět jedna z hlavních hvězd. Osmnáctiletý kanonýr Lamine Yamal si odpyká trest za tři žluté karty. Kvůli zranění z posledního utkání vypadl také nejlepší ligový střelec Barcelony Ferrán Torres. Naopak k dispozici už bude ofenzivní univerzál Raphinha.
|
Slavia už zítra hostí Barcelonu. S některými vstupenkami se na stadion nedostanete
Otazníky v obraně
V sestavě Slavie visí otazník především nad obranou. Poslední přípravný zápas vynechali Tomáš Holeš a David Douděra. Do duelu, který začne ve 21.00, navíc nemohou zasáhnout ani zimní posily v čele s reprezentantem Davidem Juráskem, protože nejsou zapsány na soupisce pro ligovou fázi soutěže.
Zápas bude k vidění na kanálu Nova Sport 3 a platformě Oneplay.