Jak Slavia proti přeprodávání vstupenek bojuje? Odpověď má Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace SK Slavia Praha.
Zaznamenali jste už, že někdo nabízí vstupenky na zápas s Barcelonou za výrazně nadhodnocené ceny?
V nabídce mimo oficiální prodejní kanály klubu se objevily vstupenky v hodnotě vyšších desítek tisíc korun. Některé VIP vstupenky dokonce přesáhly hranici sto tisíc korun. Všechny tyto vstupenky monitorujeme, byly zneplatněny a jejich držitelé se na stadion nedostanou. O peníze by však přijít neměli. Vystavíme jim potvrzení o nákupu vstupenek na černém trhu a měli by být refundováni danou platformou. Pokud však vstupenku zakoupili od fyzické osoby, peníze jim bohužel nikdo nevrátí.
Jakým způsobem Slavia bojuje proti přeprodeji lístků na černém trhu?
Přibližně rok a půl u nás funguje systematická práce v boji proti překupníkům a podvodníkům. Využíváme moderní CRM systémy (softwarový nástroj pro řízení vztahů se zákazníky – pozn. redakce), propracovaný monitoring a analýzu fungování černého trhu, spolupracujeme s komunitami našich fanoušků, realizujeme klubový mystery shopping a aktivně postupujeme proti těm, kteří porušují naše obchodní podmínky. Díky tomu dokážeme mnohem lépe reagovat a výrazně znepříjemňovat překupníkům a podvodníkům jejich činnost. Zároveň pracujeme na takzvaném re-sale portálu tak, aby největším „překupníkem“ byl samotný klub. Přesto je to do jisté míry boj s větrnými mlýny, protože zatímco podvod je v českém trestním právu jasně definován, překupnictví jako takové není legislativně nijak ošetřeno. Na rozdíl například od Anglie nebo Francie, kde je považováno za nelegální.
Pokud Slavia odhalí fanouška přeprodávajícího vstupenku za vyšší cenu, než za jakou ji sám koupil, jaký mu tedy hrozí postih?
Základním postihnutím je zneplatnění vstupenky. Pokud se jedná o držitele permanentní vstupenky, následuje také postoupení případu do interního klubového řízení, které se zabývá porušením obchodních podmínek. V krajním případě může dojít až k úplnému odebrání permanentní vstupenky.
Zmínil jste i mystery shopping, tedy postup, kdy sami na neoficiální trh vstupujete jako „falešní“ zákazníci. Jak to funguje?
Do konkrétních detailů v tomto případě z logických důvodů zacházet nebudu. Nechceme překupníkům a podvodníkům poskytovat návod, na co si mají dávat pozor.
Je vůbec možné koupit pravou vstupenku na zápas s Barcelonou jinak než oficiální cestou?
Teoreticky ano, ale jedinou stoprocentně bezpečnou cestou jsou oficiální prodejní kanály klubu. Jakýkoli nákup mimo oficiální distribuci je vždy rizikový.
Jaká je oficiální cesta k nákupu vstupenek?
Jedinou oficiální cestou k nákupu vstupenek na domácí zápasy je aplikace SLAVIA či Ticketportal jako náš oficiální partner. Vstupenky na zápas s FC Barcelona mohli v rámci klubového prodeje zakoupit pouze držitelé permanentních vstupenek.