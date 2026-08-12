Barum Rally slaví 55 let. Z amatérského závodu vyrostla evropská legenda

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  19:45
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Posádka Kec Steuer se Škodou 120 S při Barumce 1973

Posádka Kec Steuer se Škodou 120 S při Barumce 1973 | foto: WIKIPEDIA

Poslední závod v kariéře si Roman Kresta připsal v roce 2017 na Barum rally....
Jon Armstrong se Shanem Byrnem na trati Barum rally
Slavnostní start Barum Czech Rally Zlín na náměstí Míru. Dominik Stříteský.
David Ševčík a Martin Rakušan během rychlostní zkoušky na Barum Czech rallye...
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Před 55 lety začínala jako amatérská soutěž, jejíž vítěz si odvezl čtyři pneumatiky. Dnes patří Barum Czech Rally Zlín k nejvýznamnějším motoristickým podnikům v Česku. Připomeňte si cestu od rodinné Škody 1100 MB až k evropské špičce a rekordům Jana Kopeckého.

Když se 4. dubna 1971 vydaly první posádky na trať premiérové Rallye Barum, nikdo ještě netušil, že vzniká jedna z největších tradic českého motorsportu. Amatérská soutěž se tehdy uskutečnila při příležitosti zahájení zkušebního provozu pneumatikárny Rudý říjen v Otrokovicích.

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První ročník měl k dnešní profesionální rally ještě daleko. Trať měřila přibližně 45 kilometrů a technická přejímka spočívala především v kontrole světel a směrových ukazatelů. O výsledku rozhodovala také jízda zručnosti, která se konala na parkovišti. Na start se postavilo více než osm desítek převážně amatérských posádek. První místo vybojovala dvojice Halmazňa a Kostruh s rodinnou Škodou 1100 MB. Odměnou za vítězství byly čtyři pneumatiky.

Součást mistrovství Evropy

Už v roce 1972 byla Barum Rally zařazena do mistrovství Československa. Na zlínských tratích se začala objevovat známá jména domácího motorsportu a postupně přijížděli také závodníci ze zahraničí.

Poslední závod v kariéře si Roman Kresta připsal v roce 2017 na Barum rally. Rozloučil se stylově, dojel bronzový.

Mezi první výrazné osobnosti soutěže patřil Vladimír Hubáček s vozem Alpine A110, který zvítězil v letech 1972, 1973 a 1975. Výraznou stopu zde zanechala také Škoda 130 RS. Norský jezdec John Haugland s ní ovládl závod v letech 1976, 1979 a 1980. V dalších desetiletích se ve Zlíně představila velká jména světového rallysportu včetně Waltera Röhrla, Otta Tänaka nebo Thierryho Neuvilla. V roce 1984 se Barum Rally poprvé stala součástí mistrovství Evropy a od té doby zůstává součástí kontinentálního šampionátu.

Zlín každý rok ovládne rally

Barum Rally si vybudovala jedinečnou atmosféru především díky propojení se Zlínem a okolní krajinou. Její úzké a technicky náročné asfaltové tratě vedou přes lesy i kopcovitý terén. Posádky se musejí vyrovnat s rychlými pasážemi, horizonty, nerovným povrchem i proměnlivým počasím.

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Jména rychlostních zkoušek, jako jsou Pindula, Troják, Bunč nebo Semetín, v současnosti mezi fanoušky patří k legendám. Jedním ze symbolů moderní Barumky je také páteční večerní rychlostní zkouška v ulicích Zlína. Centrum města během ní zaplní tisíce diváků, kteří mohou sledovat závodní vozy z bezprostřední blízkosti.

Král Barumky

Samostatnou kapitolu historie soutěže píše Jan Kopecký. Poprvé ve Zlíně zvítězil v roce 2009 a postupně se stal jejím nejúspěšnějším jezdcem.

Po triumfu v roce 2025 má na kontě rekordních dvanáct prvenství. Třikrát závod ovládli Vladimír Hubáček, John Haugland, italský jezdec Enrico Bertone a domácí Roman Kresta. Právě jejich jména patří vedle Kopeckého k nejvýraznějším postavám historie zlínské soutěže.

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V roce 2024 přerušil Kopeckého vítěznou sérii Dominik Stříteský, který se ve 24 letech stal jedním z nejmladších vítězů Barum Rally. Letos Barumka slaví 55 let. Tento výjimečný ročník se odjede už tento víkend. Měřená část soutěže nabídne přibližně 206 kilometrů, celá trať včetně přejezdů měří 787 kilometrů.

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