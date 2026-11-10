Kdybyste měli barvu roku 2027 podle PPG hledat venku, nejspíš byste ji našli na hliněné cestě nebo na zvětralém kameni. Doma může připomínat neglazovanou keramiku nebo kávu s pořádnou dávkou mléka. Country Soil má ve vzorníku kód PPG15-30 a na americkém webu výrobce se stejný odstín jmenuje Roasted Chestnut, tedy pečený kaštan.
Za výběrem stojí tým PPG, který od roku 2013 pořádá každoroční setkání zaměřené na vývoj barev v architektuře, průmyslovém designu i spotřebním zboží. Ve svém výhledu na rok 2027 firma čeká posun od výraznějších tónů k tlumenějším paletám. Jinde přitom sázejí na úplně jinou náladu. Trendová agentura WGSN a barevný systém Coloro pro stejný rok vybraly Luminous Blue, sytou modrou.
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Stejná barva, dvě různé stěny
Country Soil vypadá na vzorníku jako poměrně nenápadná hnědá. Na celé stěně už se ale projeví, kolik světla do pokoje dopadá. PPG u odstínu uvádí hodnotu odrazivosti světla 27 na stupnici od nuly do sta. Světlejší nátěr s vyšší hodnotou odrazí za stejných podmínek víc světla. V předsíni bez okna tak může tahle hnědá působit podstatně tmavěji než v obýváku s velkými okny.
Před nákupem celé plechovky proto pomůže natřít větší kus kartonu a zkusit ho přiložit na dvě místa. Třeba vedle okna a do kouta za sedačkou. Podívejte se na něj za denního světla a pak večer pod lampou, kterou běžně rozsvěcujete. Právě večerní zkouška má smysl v obýváku, kde po práci trávíte nejvíc času.
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K hnědé se vejde i modrá
Zemitá hnědá i do šatníku
V ložnici může zemitý odstín zarámovat postel. Stačí stěna za čelem, krémové povlečení a světlé dřevo. V obýváku může stejná barva zvýraznit výklenek s knihovnou nebo kout s křeslem. Kdo má doma už teď hodně béžové a hnědé, může přidat tmavě modrý polštář, lampu nebo keramiku. Modrá zemitý základ zvýrazní, aniž by bylo potřeba měnit zbytek zařízení.
Odvážnější možností je protáhnout jeden odstín ze stěn na lišty, dveře a případně i na strop. Interiéroví designéři tomuhle postupu říkají colour drenching.
V malé pracovně nebo čtecím koutě může jednolitá barva vytvořit dojem uzavřenějšího prostoru. Pokud se vám líbí hlavně na fotce, zkuste si vzorek přiložit i ke stropu. Světlo na něj dopadá jinak než na stěnu.
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Zemitý tón se dá do bytu dostat i bez štětce. Jeden větší kus, třeba přehoz přes postel, závěsy nebo koberec, bude v místnosti znát víc než několik drobných dekorací rozesetých po policích. Dobře fungují i materiály, které mají vlastní kresbu nebo strukturu. Hnědý vlněný přehoz vedle hladkého světlého dřeva udělá s pokojem něco jiného než stejná hnědá na lesklém květináči.