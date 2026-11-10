Barvu roku 2027 najdete na polní cestě. Jak vypadá a jak s ní sladit domov i outfit?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  15:00
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Country Soil patří mezi odstíny, které se mohou v průběhu dne lehce proměňovat. | foto: PPG

V americkém vzorníku ji najdete jako pečený kaštan, ve výhledu na rok 2027 jako Country Soil. Výrobce barev PPG vybral pro následující rok teplý odstín na pomezí béžové, šedé a hnědé. Dobře si rozumí se světlým dřevem, krémovou i tmavě modrou. A vyzkoušet se dá, i když se vám zrovna nechce malovat.

Kdybyste měli barvu roku 2027 podle PPG hledat venku, nejspíš byste ji našli na hliněné cestě nebo na zvětralém kameni. Doma může připomínat neglazovanou keramiku nebo kávu s pořádnou dávkou mléka. Country Soil má ve vzorníku kód PPG15-30 a na americkém webu výrobce se stejný odstín jmenuje Roasted Chestnut, tedy pečený kaštan.

Barva roku 2027 podle PPG

Za výběrem stojí tým PPG, který od roku 2013 pořádá každoroční setkání zaměřené na vývoj barev v architektuře, průmyslovém designu i spotřebním zboží. Ve svém výhledu na rok 2027 firma čeká posun od výraznějších tónů k tlumenějším paletám. Jinde přitom sázejí na úplně jinou náladu. Trendová agentura WGSN a barevný systém Coloro pro stejný rok vybraly Luminous Blue, sytou modrou.

Barev roku je víc. Pantone svou volbu zatím tají

  • Každoročně se o titul barvy roku dělí několik odstínů. Vlastní favority totiž vybírají výrobci nátěrů, trendové agentury i specialisté na barvy.
  • Chybí ještě americká společnost Pantone, známá svými barevnými vzorníky. Na 3. prosince chystá v Miami akci věnovanou novému odstínu.

Stejná barva, dvě různé stěny

Country Soil vypadá na vzorníku jako poměrně nenápadná hnědá. Na celé stěně už se ale projeví, kolik světla do pokoje dopadá. PPG u odstínu uvádí hodnotu odrazivosti světla 27 na stupnici od nuly do sta. Světlejší nátěr s vyšší hodnotou odrazí za stejných podmínek víc světla. V předsíni bez okna tak může tahle hnědá působit podstatně tmavěji než v obýváku s velkými okny.

Paleta Quiet Zone

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Před nákupem celé plechovky proto pomůže natřít větší kus kartonu a zkusit ho přiložit na dvě místa. Třeba vedle okna a do kouta za sedačkou. Podívejte se na něj za denního světla a pak večer pod lampou, kterou běžně rozsvěcujete. Právě večerní zkouška má smysl v obýváku, kde po práci trávíte nejvíc času.

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K hnědé se vejde i modrá

Zemitá hnědá i do šatníku

  • Odstín připomínající hlínu můžete nosit podobně jako béžovou nebo šedou. Zkuste hnědé sako k bílé košili a rovným džínům.
  • K tmavě modrému kabátu zase dobře sedne semišová kabelka v barvě pečených kaštanů. Pokud vás láká obléct se do hnědé od hlavy k patě, zkombinujte různé materiály. Jemný úplet a hladká kůže dodají outfitu kontrast, i když jsou si odstíny blízké.
  • Pokud nosíte hlavně černou, stačí přidat hnědý pásek nebo boty.

V ložnici může zemitý odstín zarámovat postel. Stačí stěna za čelem, krémové povlečení a světlé dřevo. V obýváku může stejná barva zvýraznit výklenek s knihovnou nebo kout s křeslem. Kdo má doma už teď hodně béžové a hnědé, může přidat tmavě modrý polštář, lampu nebo keramiku. Modrá zemitý základ zvýrazní, aniž by bylo potřeba měnit zbytek zařízení.

Odvážnější možností je protáhnout jeden odstín ze stěn na lišty, dveře a případně i na strop. Interiéroví designéři tomuhle postupu říkají colour drenching.

V malé pracovně nebo čtecím koutě může jednolitá barva vytvořit dojem uzavřenějšího prostoru. Pokud se vám líbí hlavně na fotce, zkuste si vzorek přiložit i ke stropu. Světlo na něj dopadá jinak než na stěnu.

Paleta Solid Ground

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Zemitý tón se dá do bytu dostat i bez štětce. Jeden větší kus, třeba přehoz přes postel, závěsy nebo koberec, bude v místnosti znát víc než několik drobných dekorací rozesetých po policích. Dobře fungují i materiály, které mají vlastní kresbu nebo strukturu. Hnědý vlněný přehoz vedle hladkého světlého dřeva udělá s pokojem něco jiného než stejná hnědá na lesklém květináči.

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