Basilej – Plzeň v TV: Západočechy dnes večer čeká i švýcarský kanonýr

Autor: Metro.cz
  11:19
Viktoria Plzeň má před sebou poslední vystoupení v ligové fázi Evropské ligy. S jistotou postupu do play off nastoupí na hřišti Basileje. Udrží i v osmém duelu neporazitelnost v soutěži? Poradíme, kde můžete zápas sledovat živě.

Plzeňský Lukáš Červ oslavuje svůj gól proti Portu. | foto: Petr EretMAFRA

Basilej se o víkendu na zápas Evropské ligy naladila bojovným výkonem. Po otočce a hattricku Xherdana Shaqiriho zvítězila v Curychu 4:3 a ve švýcarské lize je čtvrtá. Plzeň před týdnem v Evropské lize remizovala s Portem 1:1, když celý druhý poločas hrála bez vyloučeného Vydry. Následně týdne odpočívala, česká liga má stále zimní přestávku.

Kdy a kde sledovat zápas Basilej – Plzeň živě?

Utkání 8. kola ligové fáze Evropské ligy Basilej – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 29. ledna od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas BasilejPlzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v Evropské lize
KoloZápasDatum
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025
7. koloPlzeň – Porto 1:1čtvrtek 22. ledna 2026
8. koloBasilej – Plzeňčtvrtek 29. ledna 2026
Rozpis zápasů Basileje v Evropské lize
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloFreiburg – Basilej1:224. září 2025
2. koloBasilej – VfB Stuttgart2:02. října 2025
3. koloLyon – Basilej2:023. října 2025
4. koloBasilej – FCSB3:16. listopadu 2025
5. koloGenk – Basilej1:227. listopadu 2025
6. koloBasilej – Aston Villa1:211. prosinec 2025
7. koloSalzburg – Basilej1:322. leden 2026

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je favoritem domácí Basilej.

Basilej – PlzeňVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,963,873,63

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Předpověď počasí: Sněhové příděly jen tak nezmizí. Co nás čeká v dalších dnech

Zima ještě neřekla poslední slovo (29. ledna 2026).

Sněžení, které dnes zasáhlo velkou část Česka, jen tak neskončí. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se zimní počasí udrží minimálně do začátku příštího týdne. I když už nepůjde o výrazné...

29. ledna 2026  12:17

Decroix neuspěla, NS zamítl její stížnost proti podmínce za zneužití dítěte

ilustrační snímek

Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala v kauze sexuálního zneužití dítěte. Nesouhlasila s tím, že olomoucký vrchní soud...

29. ledna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Bílý buk přežívá bez chlorofylu třicet let. Vědci přišli s možným vysvětlením

Bílý buk v Moravském krasu, který postrádá chlorofyl a není schopen...

Bílý buk v Moravském krasu, který postrádá chlorofyl a není schopen fotosyntézy, přežívá přibližně již tři desetiletí. Tento mimořádný případ zkoumají odborníci z Botanického ústavu Akademie věd ČR...

29. ledna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Gemo předalo kampus Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

29. ledna 2026  11:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení,...

Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě...

29. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Výprava za zimujícími ptáky na Oplatil

ilustrační snímek

Příležitost nahlédnout do světa zimujícího vodního ptactva nabídne Východočeské muzeum v Pardubicích. V sobotu 31. ledna se uskuteční ornitologická vycházka k písníkům Oplatil a Čeperka, organizovaná...

29. ledna 2026  11:47

Babiš nezvažuje Macinkovo odvolání, spolupráce s ním je výborná, řekl

ilustrační snímek

Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje odvolání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Spolupráce s ním je výborná, řekl při dnešní návštěvě čáslavské...

29. ledna 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Kyberkriminalita v Karlovarském kraji narůstá, škody jsou mnohamilionové

ilustrační snímek

Kyberkriminalita v Karlovarském kraji rychle narůstá, lidé kvůli ní přicházejí o miliony korun. Trestná činnost, která se odehrává nejčastěji na internetu, v...

29. ledna 2026  10:09,  aktualizováno  10:09

Běžkaři i lyžaři mají v Krušných horách upravené stopy i svahy, bude dál sněžit

ilustrační snímek

Podmínky pro běžecké i sjezdové lyžování jsou v Karlovarském kraji ideální, zjistila ČTK. Skiareály jsou většinou v plném provozu a jsou připraveny na únorové...

29. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Babiš nezvažuje Macinkovo odvolání, spolupráce s ním je výborná, řekl

ilustrační snímek

Premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje odvolání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Spolupráce s ním je výborná, řekl při dnešní návštěvě čáslavské...

29. ledna 2026,  aktualizováno  10:14

Modlitebna prošla obnovou

ilustrační snímek

Sto let stará modlitebna Církve bratrské v České Třebové prošla rekonstrukcí za přibližně dvacet milionů korun a nyní už slouží.

29. ledna 2026  11:45

Moravská Třebová přestavěla kulturní dům

ilustrační snímek

V Boršově začalo fungovat Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska. Modernizace zastaralého kulturního domu za více než 23 milionů korun proměnila původní objekt v reprezentativní prostory, které...

29. ledna 2026  11:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.