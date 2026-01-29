Basilej se o víkendu na zápas Evropské ligy naladila bojovným výkonem. Po otočce a hattricku Xherdana Shaqiriho zvítězila v Curychu 4:3 a ve švýcarské lize je čtvrtá. Plzeň před týdnem v Evropské lize remizovala s Portem 1:1, když celý druhý poločas hrála bez vyloučeného Vydry. Následně týdne odpočívala, česká liga má stále zimní přestávku.
Kdy a kde sledovat zápas Basilej – Plzeň živě?
Utkání 8. kola ligové fáze Evropské ligy Basilej – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 29. ledna od 21:00.
Zápas Basilej – Plzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?
|1. kolo
|Ferencváros – Plzeň 1:1
|čtvrtek 25. září 2025
|2. kolo
|Plzeň – Malmö 3:0
|čtvrtek 2. října 2025
|3. kolo
|AS Řím – Plzeň 1:2
|čtvrtek 23. října 2025
|4. kolo
|Plzeň – Fenerbahce 0:0
|čtvrtek 6. listopadu 2025
|5. kolo
|Plzeň – Freiburg 0:0
|čtvrtek 27. listopadu 2025
|6. kolo
|Panathinaikos – Plzeň 0:0
|čtvrtek 11. prosince 2025
|7. kolo
|Plzeň – Porto 1:1
|čtvrtek 22. ledna 2026
|8. kolo
|Basilej – Plzeň
|čtvrtek 29. ledna 2026
|1. kolo
|Freiburg – Basilej
|1:2
|24. září 2025
|2. kolo
|Basilej – VfB Stuttgart
|2:0
|2. října 2025
|3. kolo
|Lyon – Basilej
|2:0
|23. října 2025
|4. kolo
|Basilej – FCSB
|3:1
|6. listopadu 2025
|5. kolo
|Genk – Basilej
|1:2
|27. listopadu 2025
|6. kolo
|Basilej – Aston Villa
|1:2
|11. prosinec 2025
|7. kolo
|Salzburg – Basilej
|1:3
|22. leden 2026
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je favoritem domácí Basilej.
|Basilej – Plzeň
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,96
|3,87
|3,63