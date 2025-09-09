Baví mě to nejtěžší, to má vždy největší hodnotu, říká známý dirigent Varhan Orchestrovič Bauer

  15:49
Dětství v kulisách Krkonošských pohádek, nedělní večery u Bakalářů nebo napínavé příběhy Jamese Bonda, všechny tyto televizní a filmové vzpomínky se promění v koncertní zážitek. V sobotu 11. října se ve Dvořákově síni pražského Rudolfina uskuteční unikátní koncert Hudba z bedny: Melodie z filmů, seriálů a večerníčků. „Rozhodně to bude strhující energická show s nadsázkou a humorem, ovšem s nejvyšší pokorou směrem ke genialitě a citovosti skladatelů těchto hudebních klenotů,“ říká dirigent Varhan Orchestrovič Bauer, který bude orchestr tento večer v Rudolfinu řídit.

Varhan Orchestrovič Bauer a Alexander Hemala | foto: Archiv Varhana Orchestroviče Bauera

Velký zážitek! Rudolfinum se promění v místo, kde budou znít slavné filmové a seriálové melodie. Večerem s názvem Hudba z bedny provede legendární televizní hlasatel Alexander Hemala, atmosféru dotvoří vokální skupina Skety. Za dirigentský pult se postaví Varhan Orchestrovič Bauer, jehož jméno je spojené s filmy, televizní tvorbou i současnou klasikou. „Chci, aby celé vícegenerační rodiny odcházely s úsměvem na rtech,“ říká Bauer v rozhovoru pro deník Metro.

Na koncertě slibujete přenést publikum zpátky k legendárním melodiím. Podle čeho jste je vybíral. Rád je asi máte všechny, když jste je vybral, ale je přece jen něco vaší „srdcovkou“?
Samozřejmě jsem vybral jen ty srdcovky, které jsou emocionálně a hudebně nejzajímavější a nejcharakterističtější pro dobu, kdy jsme většinu věcí vnímali prostřednictvím televizní obrazovky. Určitým způsobem formovaly celé generace a mnoho lidí tyto hudby mají hluboko v podvědomí, někdy dokonce víc než hudby od Mozarta či jiných klasiků. Během koncertu se zaměřujeme na tvorbu skvělých českých i zahraničních skladatelů, které chceme představit publiku.

Jak si to má divák představit, čeká ho spíš retro vzpomínání, nebo živá show se špetkou nadsázky?
Rozhodně to bude strhující energická show s nadsázkou a humorem, ovšem s nejvyšší pokorou směrem ke genialitě a citovosti skladatelů těchto hudebních klenotů.

Spoustu skladeb známe z malých televizních obrazovek, vy je přenášíte do Dvořákovy síně s velkým orchestrem. Co bylo při aranžování nejtěžší a co vás nejvíc bavilo?
Mě baví to nejtěžší, to má vždy největší hodnotu. Baví mě i to lehké, ale snažil jsem se, aby to celé působilo co nejživěji a vtáhlo to posluchače dovnitř, nechtěl jsem, aby to působilo jako vyžehlená studiová nahrávka.

Celým večerem provede legendární hlasatel Alexander Hemala. Jak vznikla vaše spolupráce a čím podle vás může jeho přítomnost dnešní publikum oslovit?
Saša je přítel, obdivuju jeho nadhled a humor, zasazený do preciznosti výslovnosti a dikce včetně toho, že má opravdovou zkušenost z té doby a z toho místa živého vysílání na Kavkách. Umí perfektně formulovat myšlenky a přípravě věnuje spousty času, což mu pak dovoluje i spontánně vložit nějakou zajímavost či historku z dob vysílání televize – a vše působí tak samozřejmě, že posluchače úplně uhrane.

Součástí koncertu je i vokální skupina Skety. Jak se jejich moderní vícehlas potkává s retro melodiemi českých večerníčků a seriálů?
Skvěle, protože jsou skvělí jako sbor i samostatně jako sólisté, což náležitě využívám. Kromě působení ve Sketách fungují samostatně i na jiných koncertních pódiích – jsou všestranní a takové zpěváky mám nejradši.

Hudba z bedny spojuje generace, starší znají Rumcajse, mladší možná spíš Jamese Bonda. Koho byste rád viděl v publiku a co by si z koncertu měl odnést každý?
Chci, aby celé vícegenerační rodiny odcházely s úsměvem na rtech a s nádhernými pocity z hezkého výletu plného radosti a krásných zážitků.

