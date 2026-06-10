Na první pohled jednoduchá hra se dvěma přehrávači, ve skutečnosti přesná práce s časem, rytmem a energií davu. DJ Bea vedla workshop zaměřený na základy dýdžejingu a ukázala, jak se rodí set od úplných základů. „Skladby jsou jako kostičky lega. Když sedí BPM, zapadají do sebe úplně přirozeně,“ vysvětluje Bea během ukázky mixu. V drum & bassu se nejčastěji pracuje kolem 174 BPM a právě přesnost tempa je základ, bez kterého se přechod mezi tracky rozpadá. Zkratka znamená Beats Per Minute (údery za minutu).
Naučili jsme se, co v hantýrce znamená „chytit drop“, tedy pustit další track přesně v momentě, kdy předchozí sklouzne do vrcholu a přijde basový náraz. „Drop je moment, kdy crowd reaguje. Tam to celé stojí,“ zaznívá za pultem.
Namixovat příběh
Další základ je „loop“, tedy smyčka části skladby. Dýdžej si ji může zacyklit, aby získal čas na přípravu přechodu nebo vybudoval napětí. Crossfade je pak úplný základ mixu – plynulé prolínání dvou skladeb, kdy jedna mizí a druhá nastupuje. V drum & bassu ale často nestačí, přidává se práce s ekvalizérem, filtry a basovou linkou. Bea během workshopu zdůrazňuje i strukturu skladeb. Intro, build-up, drop a breakdown nejsou náhoda, ale stavební plán, podle kterého dýdžejka skládá celý příběh setu. „Když chápeš strukturu tracku, mixuješ to jako příběh. A když ho vyprávíš dobře, lidi ti věří,“ říká.
|
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Let It Roll se blíží
DJ Bea patří mezi rostoucí jména české drum & bass scény. Hraje energický neurofunk i tanečnější DnB a vystupuje po klubech v Česku i zahraničí. Je součástí komunity kolem festivalu Let It Roll, největšího drum & bass festivalu na světě, který se letos koná u jezera Most a přivádí desítky tisíc fanoušků i stovky dýdžejů z celého světa.
Od 30. července do 1. srpna se očekávají desítky tisíc fanoušků a zhruba stovka až 250 interpretů napříč celým spektrem DnB – od liquidu přes neurofunk až po tvrdé bassové polohy. Mezi hlavní taháky letošního ročníku patří britští Chase & Status, legendární live projekt Pendulum, nebo Modestep. Silně zastoupená je i neurofunková scéna a labelové showcase – festival tak funguje jako přehlídka toho nejaktuálnějšího, co drum & bass nabízí.