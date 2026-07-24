Nechuť generace Z telefonovat vyplývá z průzkumu, který nedávno zveřejnil web britské televizní stanice BBC. Tento posun se promítá i do oblasti služeb včetně beauty segmentu, který se rychle digitalizuje.
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„Pro příslušníky generace Z on-line rezervace není benefit, ale už naprostý standard. Pokud musejí kvůli objednání volat, psát zprávy nebo čekat na odpověď, vnímají to jako zbytečnou bariéru. Pokud službu nemohou objednat na pár kliknutí, často ji odloží nebo si najdou jiný salon,“ vysvětluje konzultantka pro komunikaci s generací Z Karolína Čumriková, která se zákaznickým chováním této generace zabývá dlouhodobě.
Tento trend už vidí i samotné firmy. „Telefonování je pro gen Z mnohdy nepohodlné. Nejde o lenost, ale o preferenci kontroly. Mladí lidé si chtějí vše zařídit ve svém čase, s možností si věci promyslet a případně je i jednoduše změnit nebo vzít zpět. Jako příklad uveďme rezervaci u kadeřníka. Telefonní hovor s ním je pro ně příliš spontánní,“ komentuje Tatiana Ilievová, Cluster Partnership Director ve společnosti Notino.
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Sítě formují beauty rutinu i výběr služeb
Péče o vzhled přitom pro současné mladé zákazníky znamená běžnou součást jejich životního stylu. Potvrzuje to také zpráva Euromonitoru z roku 2025. Podle ní příslušníci generace Z vnímají krásu jako kombinaci sebevyjádření, wellness a osobní péče, odráží jejich identitu a hodnoty. Nutno ovšem dodat, že krása pro ně neznamená jen to, jak člověk vypadá, ale i to, co vypovídá o jeho zdraví, sebevědomí a emoční pohodě.
Při výběru produktů i dodavatelů beauty služeb se opírají o on-line recenze, influencery a sociální sítě. Mladí zákazníci tak na TikToku, Instagramu nebo YouTubu jednak sledují trendy, jednak se učí, že zdravě vypadající pleť nestojí na jednom produktu, nýbrž na pravidelné rutině, správných informacích a často i kombinaci domácí péče s odbornými službami. A na sítích tak rovnou hledají i jejich ověřené dodavatele.
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Od produktu ke službě, vše na jednom místě
Kromě toho je současný mladý zákazník zvyklý na hladký a rychlý průběh. To, kde si koupí šampon, jakého kadeřníka navštíví i kde hledá inspiraci, se přirozeně prolíná. Vše se děje on-line a nejlépe na jednom místě.
To potvrzuje i Čumriková: „Zákazníci z generace Z chtějí předem vidět cenu, volné termíny, reference a očekávají stejnou rychlost a přehlednost jako u objednání jídla nebo nákupu na jejich oblíbeném e-shopu. Čím jednodušší celý proces je, tím větší je i šance, že rezervaci dokončí.“
Právě Notino se od původního prodeje parfémů mimo jiné v reakci na změny v nákupním chování svých klientů posunulo směrem k digitální beauty platformě, která tyto světy propojuje. Klient tak může plynule přecházet od výběru produktu přes inspiraci až k rezervaci konkrétní péče, aniž by opustil digitální prostředí stejného ekosystému. „Vidíme, že zákazníci chtějí řešit krásu komplexně. Ne pouze nakoupit produkt, ale rovnou si naplánovat, jak ho využijí v praxi,“ podotýká Tatiana Ilievová.
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Gen Z tak nenápadně, ale zásadně mění celý beauty průmysl. Tlak na jednoduchost, rychlost a propojení služeb nutí značky i salony přehodnocovat zaběhnuté postupy. „Budoucnost krásy je v propojení. Kdo dokáže nabídnout plynulý přechod mezi on-line a off-line světem, bude mít náskok,“ uzavírá Ilievová.