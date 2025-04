Hub Halloran (Kevin Bacon) nosí do práce neprůstřelnou vestu s nápisem Bondsman, chytá lidi, na něž je vypsaná odměna, a celkem bezproblémově ho tohle nebezpečné povolání živí. Pak ale jednoho dne, jehož jsme hned na začátku úvodní epizody jako diváci svědkem, narazí na partu vidláckých goril, které mu podříznou krk. Hub ale neumírá, naopak se probírá k životu s nezvykle rychle srůstajícím krkem a otiskem jakéhosi spáru na předloktí. Jeho úkol je od této chvíle jasný. Musí se vydat na nadpřirozenou cestu kosení démonů, a pokud by toho chtěl nechat, jeho nový zaměstnavatel - ďábel jej stáhne do pekla. A ta cesta je, naštěstí pro diváky, zhruba od třetí epizody dál proklatě zábavná.

Seriál Lovec démonů, který lze aktuálně sledovat na platformě Amazon Prime Video, nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Zavražděného lovce lidí Huba Hallorana vzkřísí Ďábel, aby chytal a vracel démony uprchlé z pekelného vězení.

Povědomé béčko

Zavražděného lovce lidí Huba Hallorana vzkřísil šéf pekla proto, aby chytal a vracel démony uprchlé z pekelného vězení. Během honu na tyto démony, v němž mu časem pomáhá i brání rodina, s níž se v minulosti rozžehnal, se Hub i diváci dozvídají, jak hlavního hrdinu jeho vlastní hříchy dovedly k zatracení jeho duše. Lovec démonů má, jak se říká, koule. Jde o jakýsi seriálový mix Preachera, Constaninea, Spawna a Ghost Ridera, na své si zde ovšem přijdou i milovníci Tima Burtona či Sama Raimiho, respektive jeho filmové série Evil Dead. V recenzích uživatelů na portálech Česko-Slovenské filmové databáze csfd.cz či webu kinobox.cz jsem se dočetl, že je The Bondsman ten tip seriálu, který působí na první pohled mnohem stupidněji, než ve výsledku je.

Může hořet bazén? Uvidíte sami..

Tenhle výrok bych podepsal. První dvojice epizod se totiž diváka snaží rychle, a až na pár cool momentů docela rutinně vpravit do světa, po kterém pobíhají mrtvoly, do jejichž těl se nastěhoval démon. Jakmile se ale nastaví pravidla a Hub s tváří nestárnoucího Kevina Bacona sejme prvního krvelačného uprchlíka z pekla, začínají scénáristé vytahovat z rukávů různá překvápka. A ta jsou většinou setsakra příjemná.

Rodinka, padouši a tlustá šerifka

Pokud osmidílného Lovce démonů sjedete na jeden zátah, zabere vám to pouze necelé čtyři hodiny. Proto nechci, co se týče děje, zabíhat do příliš konkrétních detailů. Jak jsem již nakousl výše, seriál je zábavným žánrovým mixem, v němž postupně dochází na béčkovou dobrodružnou zábavu s nadpřirozeným mysteriózním prvkem, gore hororové momenty, které jsou natolik krvavé, že by se za ně nemusel stydět ani zmiňovaný Raimi, prostor dostává i romantická linka a sbližování s matkou a synem. Jasně, pořád se bavíme o béčku, takže si cynický divák bude moct postupně odškrtnout všechna klišé jako trauma hlavního hrdiny, rodinka, padouši v kovbojských kloboucích, otylá, ale chytrá policajtka, sex s jedinou ženskou hrdinkou, které není přes sedmdesát, víte kam tím mířím.. Všechno je tu namícháno tak nějak správně, nebo alespoň vcelku zábavně.

Baconovu matku hraje Beth Grant. Věkově jsou od sebe přitom jen zhruba devět let.

Jako bonus na diváka tvůrci postupně vytahují ještě jakousi country podlinku. Jak by ne. Kevin Bacon své pěvecké i kytarové dovednosti předváděl už třeba v něco přes dva roky starém svátečním speciálu filmových Strážců Galaxie na Disney+, jeho ex pak ztvárnila zpěvačka Jennifer Nettles. Mě osobně ty songy baví a do seriálu mi to sedlo. Kdyby tam ale nic podobného nebylo, nestalo by se vůbec nic.

Není nad country flashback.

Komické dávkování

Seriál Lovec démonů se jako bonus k výše zmíněnému nebere skoro nikdy moc vážně. Showrunner Erik Oleson (Daredevil, Carnival Row) a jeho tým navíc v závěrečných epizodách lehce šlapou na plyn a dávají do kupy jakousi mytologii, která by mohla a možná i měla prospět případné druhé sezoně. Zda se jí dočkáme je pochopitelně otázkou. Úspěch u diváků seriál rozhodně má. A to i přesto, že jeho konec je, slušně řečeno, hodně otevřený.