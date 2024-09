Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Strašidlák řádí v kinech i na streamech

Každý správný fanoušek režisérské legendy a kdysi také neomylného hitmakera Tima Burtona v úspěch druhého Beetlejuice sakra doufal. Jeho filmová novinka, která před několika dny vstoupila i do českých kin, je díky bohu jak po kvalitativní, tak po finanční stránce, na rozdíl od jeho počinů během smolných předchozích let, obrovskou trefou do černého. Režisér se zálibou v hrůzu nahánějících outsiderech je opět ve skvělé formě. O zajímavý úkaz jde nejen díky Burtonovu comebacku, ale i faktu, že tvůrce navazuje na desítky let starý snímek. A podobná pokračování, jak se lze dočíst třeba na známém portálu boxofficemojo.com, moc nevydělávají.

Herec Michael Keaton a režisér Tim Burton během natáčení snímku Beetlejuice Beetlejuice

Je proto ideální čas pustit si třeba na platformě Max čerstvě objevivší jedničku. Kultovní černá komedie Beetlejuice nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Pokračování nikoliv na objednávku

Prvního Beetlejuice nejspíš nikdo nepovažuje za Burtonův nejlepší film. Svého času byl totiž teprve druhým režisérovým snímkem a jiné kousky jej zkrátka a dobře během let zastínily. A pokud bych si měl tipnout, myslím, že po druhém dílu fanoušci po těch mnoha letech skutečně nijak hlasitě nevolali. Jeho morbidnostmi nabitý a zároveň hravý a milý přístup k látce nicméně do kin opět láká v těchto dnech masy diváků. A mě to neskutečně těší. Než se ale pustíme do vzpomínání a bilancování, pojďme si zčerstva říct, proč je Burtonova druhotina snímkem, který je hoden oprášení.

Winona Ryderová a Justin Theroux ve filmu Beetlejuice Beetlejuice (2024)

Odrazový můstek k dadaistické rozjívenosti

Pokud s filmy Tima Burtona teprve začínáte, může být pro vás Beetlejuice oním pomyslným odrazovým můstkem. Velice podobně snímek svého času zafungoval i v případě Burtonovy kariéry. Díky jeho úspěchu jsme se později dočkali pohádkově temných světů, které vytvářel pro snímky Batman (1989) a Batman se vrací (snímek z roku 1992 si pouštím každé Vánoce), Střihoruký Edward (1990), moji srdcovku Ospalá díra (1999), film Velká ryba (2003) a celou řadu dalších hraných i animovaných snímků. Burton je prostě vizuální mág, filmový vizionář, který s oblibou propojuje nevinný svět dětství s temnou stránkou lidské existence. Vždycky umí najít způsob, jak své temně laděné příběhy nejen vizuálně vypiplat (jeho odpor k pravidelným geometrickým útvarům je pověstný), ale vždy dokáže vše odlehčit charakteristickou nadsázkou a černým humorem. Vše navíc v drtivé většině případů podbarvuje geniální hudební doprovod Dannyho Elfmana.

Michael Keaton ve filmu Beetlejuice Beetlejuice (2024)

Právě tato Burtonova stránka se do Beetlejuice propsala dokonale. A o čem vlastně film pojednává? Manželskému páru čerstvě zesnulých duchů (Geena Davis a Alec Baldwin) řeší nečekaný problém. Do jejich obrovského domu v Nové Anglii se nastěhují módní Newyorčané. Ač se ale ústřední dvojka snaží jak chce, ne a ne odtud tuhle povedenou rodinku vyštvat. Musejí si proto najmout bio-exorcistu na volné noze, aby vetřelce vyděsil. A jak jistě víte, tím není nikdo jiný než rozjívené stvoření jménem Beetlejuice.

Burton opět na vrcholu

Režisér Tim Burton už potřeboval v kinech hit jako sůl. Pravda, na streamech si díky seriálu Wednesday (2022) již nějakou tu chválu před časem vyslechl. Tlustou čáru za nepříliš výdělečnými kusy jako Dumbo (2019), Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (2016) či Temné stíny (2012) však nyní dělá až Beetlejuice Beetlejuice. Ten působí v kontextu současné hollywoodské produkce jaksi nepatřičně. A to je na něm sympatické. Pojďme na to: „Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice!“ Opravdu někdo věří tomu, že si nechají tvůrci ujít možnost poslat výhledově do kin snímek, který se podle současné logiky pojmenovávání bude nejspíš jmenovat právě takto?