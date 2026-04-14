V Metru milujeme (skoro) všichni pohyb – proto jsme již loni uspořádali dva běžecké eventy. Na jaře jsme běželi přes Stromovku do Troje, na podzim byl naším cílem pivovar Staropramen.
Naběhali jsme zhruba tři kilometry, poté se dosyta nadlábli i napili a hlavně klábosili až do pozdního večera. Seznámili jsme se s milými čtenáři v čele s Jiřím Fatorem, Igorem Tausingerem, Milanem Cibíkem či Radkou Fafejtovou a jejídi dcerkami Eliškou a Zorkou.
Vzhůru na Mrázovku
Za měsíc, ve čtvrtek 14. května, se s mnohými známými tvářemi uvidíme zas. Start dvoukilometrové trati hledejte přímo na prostranství před vydavatelstvím Mafra v ulici Karla Engliše, kde sídlí i redakce Metra.
Na místě budou opět čekat redaktoři Tereza Šimurdová a David Halatka. Startovní výstřel tradičně zazní v 18 hodin a 18 minut, proto buďte na místě do 18.00. Poběžíme pěkně lážo plážo serpentinami na vrch Mrázovka, nazpátek seběhneme kolem usedlosti Bertramka. Cíl bude před Mafrou.
Hody v Radegastovně
Odměnou a zlatým hřebem bude párty v nedaleké restauraci Radegastovna Perón. Šéfkuchař Tomáš Kurc pro celou partu navaří chutné menu, na čepu bude tankový Radegast.
Večírku se zúčastní drtivá většina redakce, ale i dva speciální hosté, které dobře znáte ze stránek Metra. Jde o komiksové kreslíře Adama Butche Kubíka a Tadeáše Haagera. Pro čtenáře přichystají kreslířský workshop, bude legrace, pohoda, drink bude střídat drink.
Kapacita je omezená
Milí čtenáři, rádi byste si užili večer v rytmu deníku Metro? Stačí jediné: Zašlete potvrzující e-mail na adresu david.halatka@metro.cz. Máme místo pro prvních třicet přihlášených.
Deník Metro upozorňuje, že se kvůli charakteru akce nejedná o organizovaný běh, ale každý zájemce poběží na vlastní odpovědnost.