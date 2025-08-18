V Hradci Králové se chystá populární rodinný festival Kefír. Ačkoli hlavní program se chystá 30. srpna, pro zájemce festival startuje už v pátek odpoledne 29. srpna.
Rodiny mohou dorazit do kempu, přenocovat pod hvězdami, zažít kouzelnou noc v novém pop-up hotelu nebo zaparkovat karavan. Všichni tak získají možnost zažít festivalovou večerní unikátní open-air show legendárního divadla V.O.S.A. Ranní probuzení přímo na místě zajistí, že všichni budou u sobotního programu první v řadě a kefír poteče proudem.
Hlavní hvězdou festivalu je legendární kapela Kašpárek v rohlíku, průkopník bejbypanku a dvorní průvodce festivalového blázince.
„Kefír není festival, Kefír je stav mysli. Děti jsou tady rovnocennými parťáky a dospělí se konečně můžou odvážit být znovu dětmi. Bejbypank není nemoc. Je to styl života.“ říká Kašpárek, ředitel festivalu a hlavní expert na totální vylomeniny. Spolu s ním roztančí hlavní scénu také The Tap Tap, Fast Food Orchestra, The Atavists, N.O.H.A. nebo nizozemský unikát Blaas of Glory s jejich street performance, divadelním happeningem a hudební parádou, která dokáže publikum „roztancovat k radosti“.
Dalšími hvězdami Kefíru budou Vanua2, Iva Marešová s kapelou Razam a Márdi z Vypsané fiXy. Sobotní jízda začne průvodem kejklířů a pouličních umělců v čele s Kašpárkem. Děti mohou spočinout v postelích s nebesy při čtení pohádek s Tonyou Graves, Adélou Elbel, Kristýnou Leichtovou a Arnoštem Goldflamem.