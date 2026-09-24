Když to nevyjde na planetě Zemi, můžeme to zkusit na Marsu, zamýšlí se s nadsázkou na začátku nového dokumentu How To Live On Earth (v překladu Jak žít na Zemi) britský herec Benedict Cumberbatch. Dokumentární snímek měl premiéru v neděli 20. září 2026 a je zdarma k přehrání na platformě YouTube.
Divákům neukazuje pouze devastující okolnosti spojené například s odlesňováním, ničením vodních toků nebo vymíráním celých živočišných druhů, tak jako jiné ekologické snímky. Nabízí naději a návod, jak se ze současného stavu posunout k životu, ve kterém budeme všichni prosperovat díky krokům, které se již začaly dít.
Jak na lepší život?
„Vítejte u největšího videonávodu na světě,“ říká v úvodu Benedict Cumberbatch, který se celosvětově proslavil rolí detektiva v seriálu Sherlock. Nový dokumentární snímek režíroval Fredi Devas, ústřední hudební téma složili Hans Zimmer a Jacob Shea, v závěru zazní také píseň „Chapter 4“ hudebnice Imogen Heap.
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Jak tedy správně žít na naší planetě? Návod leží v odpovědích na tři otázky, které rozdělují dokument na tři části:
- Jak si vážit přírody (How to value nature)
- Jak živit budoucnost (How to feed the future)
- Jak se cítit člověkem (How to feel human)
Těmito částmi provází diváky Xiye Bastida, mexická aktivistka za klimatickou spravedlnost, Sam Kass, bývalý šéfkuchař Bílého domu a Dan O’Neill, terénní biolog a tvůrce filmů o divoké přírodě. Ukazují své „boje“ za záchranu přírody a podílejí se na hledání řešení, která dovedou život na Zemi do takzvané „čtvrté kapitoly“.
Právě tu vnímají tvůrci jako klíčovou k prosperujícímu životu. Klíčem k jejímu odemknutí je proměna ekonomiky, která si v současnosti více váží „mrtvé“ přírody než té živé, například v podobě vytěženého dřeva, zlata, vypálených deštných pralesů k vytvoření pastvin pro chov dobytku, sloních klů anebo hovězího steaku na talíři. Zásadní pro udržení života na Zemi je také zachování biodiverzity.
Návod na laskavou budoucnost
Načasování dokumentu nemůže být lepší. Snímek přichází po velmi suchém létě, během kterého padlo v České republice několik teplotních rekordů. Hladina přehrady Orlík klesla na historické minimum, v některých obcích na Brněnsku došla voda…
Aktuální stav „života na Zemi“ už není takový, jaký býval, a zatímco některé nechává stále chladnými, pro další je alarmující. Proto je překvapivé, že je „How To Live On Earth“ oproti jiným ekologicky zaměřeným snímkům laskavý a namísto strašení ukazuje naději a nové možnosti, které se již zavádějí do praxe.
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Jaký je tedy návod, jak žít na Zemi? Na začátek stačí prozkoumat tyto tři kroky:
- Najděte si čas na pobyt v přírodě, ať už to bude v parku, v lese nebo u řeky. Pobyt venku patří k těm nejjednodušším a nejúčinnějším způsobům, jak prospět svému tělu i mysli.
- Zamyslete se nad svým jídelníčkem a tím, odkud vaše potraviny pocházejí. I malé změny směrem k pokrmům, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, mohou mít velký přínos pro celou naši společnost.
- Prozkoumejte své finance a zjistěte, zda vaše banka či finanční produkty přírodu podporují, anebo napomáhají k jejímu ničení. I v této oblasti lze udělat malé kroky, které povedou k lepší budoucnosti.