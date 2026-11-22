Berlusconiho hříchy by podle Terezy Sedláček vydaly ještě na tři knihy. Autorka jeho bio grafie se ale pustila do příběhu o rozchodu, trapných rande a kamarádkách, které mají v zásobě historky, jaké by si sama nevymyslela. Přibližně osmdesát procent zážitků z jejího románového debutu Minus jedna se totiž opravdu stalo. „Jen naštěstí většinou ne mně,“ říká pro deník Metro Sedláček. Příhoda, podle které knihu pojmenovala, je ovšem její vlastní. V rozhovoru pro Metro vypráví, proč jí psaní trvalo skoro třináct let a proč by na filmovém place nejspíš postávala v koutě s jedinou připomínkou: „Tohle by Naďa neřekla.“
Vaše první kniha byla o Silviovi Berlusconim, politikovi, magnátovi a Casanovovi. Nyní přicházíte s románem. To je docela slušný žánrový veletoč. Došel vám Berlusconi, nebo jste se rozhodla, že po italském hříšníkovi je čas na ženské hříchy?
Berlusconiho hříchy by vydaly na tři další knihy. Já o něm ale psala seriózní biografii. Předělala jsem tehdy svou diplomovou práci o jeho me diálním impériu. Vtipnou knížku o holkách, randících trapasech a upřímném přátelství jsem chtěla napsat už od gymnázia. Bylo to ale mnohem náročnější než populárně-naučná literatura. Když píšete román, vůbec nevíte, jestli to někoho bude zajímat. Upřímně jsem se bála, že mi to nikdo nebude chtít vydat. Poslední slova jsem napsala teprve letos v lednu. Trvalo mi to téměř třináct let.
Nakolik jste v knize Minus jedna čerpala z vlastních bouřlivých let před dětmi? Je tam kus vaší osobní historie, nebo jste si všechno raději bezpečně vymyslela?
Zhruba osmdesát procent zážitků se opravdu stalo, jen naštěstí většinou ne mně. Inspiraci jsem sbírala od svých kamarádů a kamarádek. Občas jsou ty situace tak trapné a šokující, až je to neuvěřitelné. A právě ty nejpikantnější bych nikdy nevymyslela. Přiznám jen jedno: ta situace, podle které se kniha jmenuje, je moje.
Když si vaše kamarádky knihu přečtou, mohou se v některých postavách nebo situacích poznat? A máte už připravenou větu „To vůbec není o tobě“?
Natrénováno mám. Spíš se ale bojím opaku: že se někdo pozná v postavě, která o něm vůbec není. Dávala jsem si velký pozor. Nerada bych někoho dostala do nepříjemné situace. Postavy jsou smyšlené a skutečné zážitky jsem mezi ně rozdala podle povahy. Kamarádky mi své zkušenosti navíc vyprávěly rovnou do zápisníku, takže věděly, do čeho jdou. Doufám, že dusno nikde nenastane.
Jak se píše kniha, když se současně staráte o děti, domácnost a všechno, co k tomu patří?
Pomalu. Kdybych za svobodna věděla, kolik mám po práci volného času, psala bych mnohem víc. Nejvíc jsem toho napsala loni, ale chtělo to hodně disciplíny a neztrácet nit na déle než pár dní. Dlouho se pak do toho člověk zase dostává zpátky. Prostor na psaní mám aktuálně po deváté večer, a to už ze mě kloudná věta nevypadne, natož kapitola. Proto mi ten román taky trval tak dlouho.
Už vám v hlavě klíčí další kniha? A bude v ní zase nějaký pořádný průšvih, nebo tentokrát necháte všechny hrdinky trochu vydechnout?
Vydechnout je nenechám, bez průšvihu by to nebyly ony. V zápisníku mám načrtnuté další tři díly k titulu Minus jedna, pak jeden sci-fi román s prolínáním do historie a poslední rok nosím v hlavě i pohádku, kterou vyprávím dceři před spaním. Problém je s časem. Myslela jsem, že dopsáním románu mám hotovo. Byl to teprve start, knížka se sama neprodá. Založila jsem si k tomu na sociálních sítích účet @denikmalefarmarky. Mimochodem, malá farmářka je slovní hříčka s mým příjmením. Každopádně musím říct, že je to mnohem náročnější než psaní samotné. Příští rok strávíme s rodinou nějaký čas u babičky v Austrálii. Snad se tam k psaní zase dostanu.
Kdyby se z románu stal film nebo seriál, koho byste chtěla vidět v hlavní roli? Dovolila byste scenáristům, aby si s vašimi postavami dělali, co chtějí, nebo byste jim stála za zády jako přísná italská producentka?
To by byla bomba! Do hlavní role by mi seděla třeba Anna Fialová nebo se mi ohromně líbí slovenská herečka Natália Germáni. Psaní scénářů je úplně jiná disciplína. Dynamiku scén bych nechala na zkušených scenáristech. Určitě bych do toho ale chtěla mluvit z hlediska charakterů. Spíš než přísná italská producentka bych byla autorka, co na place stojí v koutě a jen sem tam připomene: „Tohle by Naďa neřekla.“
Ženy po rozchodu často dostávají dobře míněné rady typu „najdi sama sebe“. Nemáte někdy chuť všem těmhle motivačním guruům říct, ať už konečně zmlknou a nalejí si skleničku?
Přesně tak. Myslím, že žena kolikrát dokáže být šťastnější sama než v mizerném vztahu. Plošné rady nikdy nefungují dobře na všechny, na internetu je chytrý každý. Člověk by měl podle mě dělat hlavně to, co mu dělá radost. Co pomohlo hlavní hrdince Nadě, neprozradím. Motivační citát to ale nebyl.
Křest