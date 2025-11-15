Jen pár kilometrů od ruchu pražských ulic, tam, kde se mezi lesy a skalami začíná Berounka pomalu rozlévat, se nachází revír 401 001 Berounka 1 (H). K Berounce se dá dostat snadno – vlakem z pražského Smíchova do Černošic, Mokropsů nebo Všenor, odkud je to k vodě jen pár minut pěšky. Několik možností je také pro ty, kteří jezdí raději autobusem, a to například ze smíchovského nádraží. Většina přístupů k vodě je dobře schůdná, často lemovaná cestou pro pěší i cyklisty. Auto lze nechat na parkovištích u náplavek nebo podél silnic – například v Černošicích u jezu, ve Všenorech nebo u dobřichovického mostu.
Kluzké kameny a ticho pod jezem
Berounka 1 (H) je mimopstruhový revír, kde si na své přijdou vyznavači kaprařiny i přívlače. Z mírových druhů dominuje kapr obecný, cejn, lín a plotice. V hlubších úsecích a u jezů číhá candát, štika či sumec, kteří se s přicházejícím soumrakem vydávají na lov. V klidných tůních se objevuje i amur a příležitostně jeseter, vysazený rybáři pro zpestření lovu.
Lov je povolen ze břehu i z plavidla, s výjimkou tůní, kde se chytá pouze ze břehu. Trhací bójky jsou zakázány, bójka musí být pevnou součástí udice. V některých místech je nutné počítat s porostem nebo kluzkými kameny, ale většina břehů je přístupná a dobře udržovaná. Okolí Černošic, Dobřichovic a Mokropsů nabízí i dostatek místa pro delší vycházku podél vody.
Berounka je ideálním místem pro všechny, kteří chtějí na chvíli vypnout. Stačí si přivstat a zaposlouchat se do zvuků vody. A když se pak prut napne a vlasec zadrnčí, ten okamžik patří jen vám – i v blízkosti města. Tak tedy – Petrův zdar, ticho pod jezem a klid v duši.