Český běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo ve finále olympijského sprintu klasickou technikou. Závodem skvěle procházel už od kvalifikace. Jeho nos po celou dobu „zdobil“ černý proužek.
Jedná se o nosní pásky, které pomáhají sportovcům lépe dýchat během intenzivní zátěže. Fungují tak, že jemně zvedají nosní křídla, čímž zlepšují průchod vzduchu nosem, snižují odpor a mohou zlepšit okysličení organismu. Sportovci díky nim lépe vydrží vysoké tempo a cítí menší únavu při náročném sprintu či dlouhé vytrvalostní jízdě.
Doping? Kdepak
Důležité je, že pásky neobsahují žádné látky, a proto nejsou považovány za doping. Jejich účinek je čistě mechanický, podobně jako u speciálních sportovních brýlí nebo oblečení.
Trend nosních pásků se proslavil už například v cyklistice. Například během Tour de France používali pásky někteří elitní jezdci, jako dánský talent Mattias Skjelmose, který si často vybíral designové varianty – od veselých vzorů po výrazné barvy, což vzbuzovalo pozornost fanoušků a médií.