Na zoh 2026 zamířilo celkem dvanáct českých běžeckých lyžařů. Program běžeckého lyžování na ZOH 2026.
Výsledky běžeckého lyžování na ZOH 2026
|Datum
|Kategorie
|Disciplína
|Čas (CET)
|Češi
|7. února 2026 (sobota)
|Ženy
|skiatlon (10 km klasicky + 10 km volně)
|13:00
|7. Janatová -2:13,8, ...32. Schützová -5:33,3, 39. Havlíčková -6:43,3, 51. Milerská
|8. února 2026 (neděle)
|Muži
|skiatlon (10 km klasicky + 10 km volně)
|12:30
|19. Novák -1:51,2, 29. Bauer -2:30,2, 40. Ophoff (všichni ČR) -3:18,9.
|10. února 2026 (úterý)
|Ženy
|Kvalifikace sprintu klasicky
|09:15
|Kateřina Janatová – 25. místo, Barbora Antošová, Anna Marie Jaklová a Tereza Beranová vypadly
|10. února 2026 (úterý)
|Muži
|Kvalifikace sprintu klasicky
|09:55
|Ondřej Černý – 14. místo, Jiří Tuž – 4. místo, Michal Novák vypadl
|10. února 2026 (úterý)
|Ženy
|Finále sprintu klasicky
|11:45
|15. Janatová, v kvalifikaci 41. Jaklová, 46. Antošová, 49. Beranová
|10. února 2026 (úterý)
|Muži
|Finále sprintu klasicky
|12:15
|Jiří Tuž – 5. místo
|12. února 2026 (čtvrtek)
|Ženy
|10 km volně, intervalový start
|13:00
|(Havlíčková – 55., Janatová – 12., Jaklová – 54., Milerská – 53)
|13. února 2026 (pátek)
|Muži
|10 km volně, intervalový start
|11:45
|11. Novák, 13. Bauer, 45. Ophoff , 56. Tuž.
|14. února 2026 (sobota)
|Ženy
|štafeta 4×7,5 km
|12:00
|11. Schüztová, Jaklová, Milerská, Janatová
|15. února 2026 (neděle)
|Muži
|štafeta 4×7,5 km
|12:00
|Michal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž – 7. místo
|18. února 2026 (středa)
|Ženy
|Týmový sprint volně – kvalifikace
|09:45
|14. Schützová, Janatová
|18. února 2026 (středa)
|Muži
|Týmový sprint volně – kvalifikace
|10:15
|11. Tuž, Novák (ČR)
|18. února 2026 (středa)
|Ženy
|Týmový sprint volně – finále
|11:45
|14. Schützová, Janatová
|18. února 2026 (středa)
|Muži
|Týmový sprint volně – finále
|12:15
|8. Tuž, Novák (ČR)
|21. února 2026 (sobota)
|Muži
|50 km klasicky (hromadný start)
|11:00
|21. Bauer, 28. Ophoff, Novák – nedokončil
|22. února 2026 (neděle)
|Ženy
|50 km klasicky (hromadný start)
|10:00
|19. Schützová, 25. Havlíčková