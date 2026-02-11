V přehledném článku najdete kompletní program běžeckého lyžování, informace o české nominaci i tipy, kdy a kde závody sledovat.
Poslední medaile v této disciplíně se budou rozdávat v neděli 22. února při královském závodě žen na 50 kilometrů.
Program běžeckého lyžování na ZOH 2026
|Datum
|Kategorie
|Disciplína
|Čas (CET)
|Češi
|7. února 2026 (sobota)
|Ženy
|skiatlon (10 km klasicky + 10 km volně)
|13:00
|7. Janatová -2:13,8, ...32. Schützová -5:33,3, 39. Havlíčková -6:43,3, 51. Milerská
|8. února 2026 (neděle)
|Muži
|skiatlon (10 km klasicky + 10 km volně)
|12:30
|19. Novák -1:51,2, 29. Bauer -2:30,2, 40. Ophoff (všichni ČR) -3:18,9.
|10. února 2026 (úterý)
|Ženy
|Kvalifikace sprintu klasicky
|09:15
|Kateřina Janatová – 25. místo, Barbora Antošová, Anna Marie Jaklová a Tereza Beranová vypadly
|10. února 2026 (úterý)
|Muži
|Kvalifikace sprintu klasicky
|09:55
|Ondřej Černý – 14. místo, Jiří Tuž – 4. místo, Michal Novák vypadl
|10. února 2026 (úterý)
|Ženy
|Finále sprintu klasicky
|11:45
|10. února 2026 (úterý)
|Muži
|Finále sprintu klasicky
|12:15
|Jiří Tuž – 5. místo
|12. února 2026 (čtvrtek)
|Ženy
|10 km volně, intervalový start
|13:00
|Havlíčková, Beranová, Janatová, Jaklová, Milerská
|13. února 2026 (pátek)
|Muži
|10 km volně, intervalový start
|11:45
|Novák, Černý, Bauer, Ophoff, Tuž
|14. února 2026 (sobota)
|Ženy
|štafeta 4×7,5 km
|12:00
|?
|15. února 2026 (neděle)
|Muži
|štafeta 4×7,5 km
|12:00
|?
|18. února 2026 (středa)
|Ženy
|Týmový sprint volně – kvalifikace
|09:45
|Beranová, Janatová
|18. února 2026 (středa)
|Muži
|Týmový sprint volně – kvalifikace
|10:15
|Černý, Tuž
|18. února 2026 (středa)
|Ženy
|Týmový sprint volně – finále
|11:45
|?
|18. února 2026 (středa)
|Muži
|Týmový sprint volně – finále
|12:15
|?
|21. února 2026 (sobota)
|Muži
|50 km klasicky (hromadný start)
|11:00
|22. února 2026 (neděle)
|Ženy
|50 km klasicky (hromadný start)
|10:00
|Schützová
Česká nominace na ZOH 2026:
Největší oporou ženského týmu by měla být zkušená Kateřina Janatová, výkonnostní vzestup zaznamenala na delších tratích Sandra Schützová.
Mužský tým se bude opírat o Michala Nováka, který může překvapit na středních a dlouhých distancích.
Kde sledovat běžecké lyžování na ZOH 2026:
- Přímé přenosy ze závodů běžeckého lyžování naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Česká televize má při olympijských hrách limitní počet hodin.
- Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
