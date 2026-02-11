Běžecké lyžování na ZOH 2026: Program Tuže, Janatové a i dalších Čechů

Čeští běžci na lyžích sice v posledních letech nepatří k absolutní světové špičce, na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo ale mají před sebou řadu zajímavých startů. Na olympijské tratě zamířilo celkem dvanáct českých reprezentantů a reprezentantek.

Český běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo v hvězdně obsazeném finále olympijského sprintu klasickou technikou. | foto: Profimedia.cz

V přehledném článku najdete kompletní program běžeckého lyžování, informace o české nominaci i tipy, kdy a kde závody sledovat.

Poslední medaile v této disciplíně se budou rozdávat v neděli 22. února při královském závodě žen na 50 kilometrů.

Program běžeckého lyžování na ZOH 2026

DatumKategorieDisciplínaČas (CET)Češi
7. února 2026 (sobota)Ženyskiatlon (10 km klasicky + 10 km volně)13:007. Janatová -2:13,8, ...32. Schützová -5:33,3, 39. Havlíčková -6:43,3, 51. Milerská
8. února 2026 (neděle)Mužiskiatlon (10 km klasicky + 10 km volně)12:3019. Novák -1:51,2, 29. Bauer -2:30,2, 40. Ophoff (všichni ČR) -3:18,9.
10. února 2026 (úterý)ŽenyKvalifikace sprintu klasicky09:15Kateřina Janatová – 25. místo, Barbora Antošová, Anna Marie Jaklová a Tereza Beranová vypadly
10. února 2026 (úterý)MužiKvalifikace sprintu klasicky09:55Ondřej Černý – 14. místo, Jiří Tuž – 4. místo, Michal Novák vypadl
10. února 2026 (úterý)ŽenyFinále sprintu klasicky11:45
10. února 2026 (úterý)MužiFinále sprintu klasicky12:15Jiří Tuž – 5. místo
12. února 2026 (čtvrtek)Ženy10 km volně, intervalový start13:00Havlíčková, Beranová, Janatová, Jaklová, Milerská
13. února 2026 (pátek)Muži10 km volně, intervalový start11:45Novák, Černý, Bauer, Ophoff, Tuž
14. února 2026 (sobota)Ženyštafeta 4×7,5 km12:00?
15. února 2026 (neděle)Mužištafeta 4×7,5 km12:00?
18. února 2026 (středa)ŽenyTýmový sprint volně – kvalifikace09:45Beranová, Janatová
18. února 2026 (středa)MužiTýmový sprint volně – kvalifikace10:15Černý, Tuž
18. února 2026 (středa)ŽenyTýmový sprint volně – finále11:45?
18. února 2026 (středa)MužiTýmový sprint volně – finále12:15?
21. února 2026 (sobota)Muži50 km klasicky (hromadný start)11:00
22. února 2026 (neděle)Ženy50 km klasicky (hromadný start)10:00Schützová

Česká nominace na ZOH 2026:

Největší oporou ženského týmu by měla být zkušená Kateřina Janatová, výkonnostní vzestup zaznamenala na delších tratích Sandra Schützová.

Mužský tým se bude opírat o Michala Nováka, který může překvapit na středních a dlouhých distancích.

Česká nominace na ZOH 2026:

Kde sledovat běžecké lyžování na ZOH 2026:

  • Přímé přenosy ze závodů běžeckého lyžování naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Česká televize má při olympijských hrách limitní počet hodin.
  • Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
  • HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

