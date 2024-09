Bezešvé mikiny pro atopiky, hlínu z metra D i nákladní metro ukazují v Bruselu

Čeští studenti prezentují své oděvní práce. Výstava Velká věc nabízí řešení, jak by se podle nich dalo žít o něco lépe. Atopický ekzém neznamená pouze nepříjemnou vyrážku. Ekzém ovlivňuje všechno. I to, jak se člověk cítí ve svém těle, jak se cítí před ostatními, jak spí, jak se soustředí, a také to, jak se obléká.