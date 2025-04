Editor David Halatka. Běhá teprve šest let, za to téměř denně. Zatím má na kontě tři maratony, osobák činí 3:57:42. Zaběhl také 14 půlmaratonů, nejlepší čas: 1:42:29. | foto: Metro.cz

Start hledejte přímo před planetáriem u holešovického Výstaviště. Na místě vás budou čekat i redaktoři Tereza Šimurdová a David Halatka. Startovní výstřel zazní přesně v 18 hodin a 18 minut, proto prosím buďte na místě do 18.00.

Ze Stromovky v Troji

Poběžíme pěkně lážo plážo skrze Stromovku, pak přes Trojskou lávku až k vodáckému slalomovému kanálu – bude to přesně 2,8 kilometru. Vzdálenost jsme nevybrali náhodou, letos je tomu totiž 28 let, co vychází deník Metro. V cíli, přímo u vodáckého obchodu HG sport, bude na každého běžce čekat vydatné občerstvení od cateringové společnosti foodwaycatering.cz.

Mapka celého běhu.

Pokec s šéfredaktorem

Na místě bude také přítomen šéfredaktor Metra Petr Holeček. Dozvíte se perličky z redakce, naše plány do budoucna a třeba také přispějete nápady, jak udělat Metro ještě čtivější. Milí čtenáři, zaujal vás večerní běh s Metrem? Pak námurčitě zašlete potvrzující e-mail na adresu david.halatka@metro.cz. Účast bude mít jistou prvních třicet zájemců!

Deník Metro upozorňuje, že se kvůli charakteru akce nejedná o organizovaný běh, ale každý zájemce poběží na vlastní odpovědnost.