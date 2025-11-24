Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
  19:24
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí tohoto ročníku budou zimní olympijské hry v únoru 2026.

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s hromadným startem. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Östersundu začíná v sobotu 29. listopadu od 13:15.

Sestavu české ženské reprezentace tvoří Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová, pátou biatlonistkou v ženském týmu je Kristýna Otcovská.

Mužský tým se spoléhá na Michala Krčmáře, Jonáše Marečka, Tomáše Mikysku, Jakuba Štvrteckého, Mikuláše Karlíka a Vítězslava Horniga.

Program SP v biatlonu 2025/26

DatumProgram
Östersund29. 11.– 7. 12. 2025Program SP v Östersundu
Hochfilzen12.–14. 12. 2025Program SP v Hochfilzenu
Le Grand Bornand18.–21. 12. 2025Program SP v Le Grand Bornand
Oberhof8.– 11. 1. 2026Program SP v Oberhofu
Ruhpolding14.–18. 1. 2026Program SP v Ruhpoldingu
Nové Město na Moravě22.–25. 1. 2026Program SP v Novém Městě na Moravě
Anterselva8. – 22. 2. 2026Olympijské hry
Kontiolahti5.– 8. 3. 2026Program SP v Kontiolahti
Otepää12.–15. 3. 2026Program SP v Otepää
Oslo19.–22. 3. 2026Program SP v Oslu

Novinky, které přinesla loňská sezona

Na světové úrovni došlo před loňskou sezonou ke změnám. Například prize money vzrostlo o 7 % a nově dostane finanční odměnu i závodník s nejlepším čistým časem ve stíhačkách nebo autoři nejrychlejších kol ve štafetách.

Nejvíce ale Mezinárodní biatlonová unie (IBU) upravila řazení závodníků ve sprintu a vytrvalostním závodu. Jednotlivé týmy už si nemůžou říkat, kterého závodníka chtějí nasadit do které skupiny, nejlepších 15 biatlonistů hodnocení SP odstartuje mezi 46. a 75. místem, v případě špatného počasí naopak hned na začátku závodu. IBU si od změny slibuje větší atraktivitu a drama až do posledních minut klání.

Na mistrovství světa už nebudou vozit závodníci žluté, červené ani modré číslo pro vedoucí závodníky v hodnocení SP. Barevně rozlišeni budou pouze obhájci titulu, kteří obléknou zlaté číslo.

Kontroverzní změny i návraty maminek. Co čeká biatlon v nové sezoně?

Johannes Bö slaví vítězství v hromadném závodě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Filmaři na jižní Moravě dostanou příští rok na natáčení dotace

ilustrační snímek

Jihomoravský kraj a město Brno podpoří příští rok natáčení filmů v regionu dotacemi. Reagují tak na odmítavý postoj úředníků ministerstva financí k existenci...

24. listopadu 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

24. listopadu 2025  19:24

Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2026 počítá s příjmy 19,5 miliardy Kč

ilustrační snímek

Vedení Pardubického kraje sestavilo návrh rozpočtu na rok 2026. Počítá s celkovými příjmy včetně započtení přímých nákladů na vzdělávání 19,520 miliardy korun,...

24. listopadu 2025  17:34,  aktualizováno  17:34

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

24. listopadu 2025  11:42,  aktualizováno  19:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pardubická radnice zavádí videovrátné pro zvýšení bezpečnosti úředníků

ilustrační snímek

Kanceláře náměstků a primátora na magistrátu v Pardubicích bude hlídat elektronické zařízení. Pracovnice sekretariátu díky němu na displeji uvidí, kdo chce...

24. listopadu 2025  17:05,  aktualizováno  18:06

Znojmo veřejně projedná studie na přestavbu městských lázní a parku

ilustrační snímek

Znojmo veřejně projedná dvě studie, které změní tvář města. Ve středu 10. prosince to bude přestavba Městských lázní na víceúčelovou sportovní halu a v lednu...

24. listopadu 2025  17:01,  aktualizováno  17:01

Pořadatelé vánočních trhů v Brně kvůli žloutence posílili dezinfekci

ilustrační snímek

Na zvýšený počet lidí nakažených žloutenkou typu A reagují i pořadatelé vánočních trhů v Brně. Častěji dezinfikují toalety, více čistí stolky a jsou v kontaktu...

24. listopadu 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Ústečané využili první den na sněhu k přípravám na Vánoce

ilustrační snímek

Obyvatelé Ústí nad Labem využili první zasněžený den letošní zimy k přípravám na Vánoce. Nedaleký skiareál Telnice byl dnes odpoledne prázdný. Zatím se v něm...

24. listopadu 2025  16:40,  aktualizováno  16:40

Nový Bor zruší ZŠ Gen.Svobody, do budov přesune školáky s postižením

ilustrační snímek

Nový Bor na Českolipsku se rozhodl zrušit Základní školu Generála Svobody v části Arnultovice. Důvodem je malý počet žáků. Město tím reaguje na novelu...

24. listopadu 2025  16:34,  aktualizováno  16:34

Škoda ve Vrchlabí mění šéfa, letos má v plánu rekordních 720 tisíc převodovek

Výroba převodovek v závodu Škoda Auto Vrchlabí. (24 .listopadu 2025)

Novým vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí se od prosince stane Lars Bürger. Nahradí Ivana Slimáka, který po čtrnácti letech ve vedení závodu odchází do penze. Továrna letos očekává rekordní...

24. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Karlovarský kraj plánuje pokračování cyklostezky Ohře, řeší výkup pozemků

ilustrační snímek

Karlovarský kraj pokračuje v přípravách budování páteřní cyklostezky podél Ohře směrem k hranici s Ústeckým krajem. V příštím roce by se měla projektovat část...

24. listopadu 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Ve výzdobě v Novém Jičíně přibylo světelných ozdob na vánočním stromě i lampách

ilustrační snímek

Ve vánoční výzdobě v Novém Jičíně letos přibylo světelných ozdob na vánočním stromě i na pouličních lampách. U vstupu na Masarykovo náměstí bude stát nová...

24. listopadu 2025  15:48,  aktualizováno  15:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.