Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Östersundu začíná v sobotu 29. listopadu od 13:15.
Sestavu české ženské reprezentace tvoří Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová, pátou biatlonistkou v ženském týmu je Kristýna Otcovská.
Mužský tým se spoléhá na Michala Krčmáře, Jonáše Marečka, Tomáše Mikysku, Jakuba Štvrteckého, Mikuláše Karlíka a Vítězslava Horniga.
Program SP v biatlonu 2025/26
|Datum
|Program
|Östersund
|29. 11.– 7. 12. 2025
|Program SP v Östersundu
|Hochfilzen
|12.–14. 12. 2025
|Program SP v Hochfilzenu
|Le Grand Bornand
|18.–21. 12. 2025
|Program SP v Le Grand Bornand
|Oberhof
|8.– 11. 1. 2026
|Program SP v Oberhofu
|Ruhpolding
|14.–18. 1. 2026
|Program SP v Ruhpoldingu
|Nové Město na Moravě
|22.–25. 1. 2026
|Program SP v Novém Městě na Moravě
|Anterselva
|8. – 22. 2. 2026
|Olympijské hry
|Kontiolahti
|5.– 8. 3. 2026
|Program SP v Kontiolahti
|Otepää
|12.–15. 3. 2026
|Program SP v Otepää
|Oslo
|19.–22. 3. 2026
|Program SP v Oslu
Novinky, které přinesla loňská sezona
Na světové úrovni došlo před loňskou sezonou ke změnám. Například prize money vzrostlo o 7 % a nově dostane finanční odměnu i závodník s nejlepším čistým časem ve stíhačkách nebo autoři nejrychlejších kol ve štafetách.
Nejvíce ale Mezinárodní biatlonová unie (IBU) upravila řazení závodníků ve sprintu a vytrvalostním závodu. Jednotlivé týmy už si nemůžou říkat, kterého závodníka chtějí nasadit do které skupiny, nejlepších 15 biatlonistů hodnocení SP odstartuje mezi 46. a 75. místem, v případě špatného počasí naopak hned na začátku závodu. IBU si od změny slibuje větší atraktivitu a drama až do posledních minut klání.
Na mistrovství světa už nebudou vozit závodníci žluté, červené ani modré číslo pro vedoucí závodníky v hodnocení SP. Barevně rozlišeni budou pouze obhájci titulu, kteří obléknou zlaté číslo.
Kontroverzní změny i návraty maminek. Co čeká biatlon v nové sezoně?