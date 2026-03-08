Světový pohár ve finském Kontiolahti uzavřel závod s hromadným startem mužů. Do něj nastoupili i dva Češi – Vítězslav Hornig a Michal Krčmář.
Zatímco Vítězslav Hornig se ve Finsku představil poprvé, Krčmář již jel třetí závod. Druhý jmenovaný v sobotu skvělým výkonem zachránil mužskou štafetu a posunul ji na svém posledním úseku do TOP 10.
Z Čechů lepší Hornig
Biatlonista Vítězslav Hornig po nemoci skončil s čistou střelbou šestnáctý v závodě s hromadným startem na Světovém poháru v Kontiolahti. Druhý český reprezentant Michal Krčmář dnes udělal na střelnici čtyři chyby a obsadil 24. místo. Zvítězil Nor Sturla Holm Laegreid. Malý křišťálový glóbus za triumf v této disciplíně si s předstihem zajistil dnes druhý Francouz Éric Perrot. Třetí místo obsadil Nor Vetle Sjastaad Christiansen, jenž na krajana Laegreida ztratil 24,1 sekundy.
|
SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Češi zaznamenali řadu výborných výsledků
Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 5. března
|17:05
|Vytrvalostní závod – ženy
|Elvira Öberg (Šve.)
|4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
|Pátek 6. března
|17:10
|Vytrvalostní závod – muži
|Éric Perrot (Fra)
|33. Michal Krčmář (+5:15,7)
|Sobota 7. března
|13:40
|Závod s hromadným startem – ženy
|Julia Simon (Fra.)
|5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
|Sobota 7. března
|15:40
|Štafeta mužů
|Norsko
|9. Česko (+2:24,4)
|Neděle 8. března
|13:30
|Štafeta žen
|Švédsko
|4. Česko (+1:30,6)
|Neděle 8. března
|16:55
|Závod s hromadným startem – muži
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|16. Vítězslav Hornig (+1:20,4)