Biatlon na olympiádě: V posledním závodu her si Voborníková dojela pro medaili

Sport   16:05aktualizováno  20:36
Poslední biatlonový závod olympijských her v Anterselvě nabídl český pohádkový hromadný start žen. V něm totiž Tereza Voborníková získala senzační bronzovou medaili. Závod se také nesl ve znamení loučení velkých biatlonových hvězd.
Tereza Voborníková střílí vestoje během stíhacího závodu na ZOH 2026.

foto: Český biatlon / Igor Stančík

Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026.
Tereza Voborníková na trati během stíhacího závodu na ZOH 2026.
Tereza Voborníková bojuje během sprintu na ZOH 2026.
Tereza Voborníková a Lucie Charvátová na střelnici během sprintu na ZOH 2026.
Biatlonistka Tereza Voborníková byla poslední, kdo ještě na olympiádě mohla vylepšit českou medailovou bilanci v biatlonu. A to se jí povedlo! Pětadvacetiletá česká závodnice si totiž v dramatickém závodu s hromadným startem žen dojela pro neuvěřitelné 3. místo!

„Nemohu tomu vůbec uvěřit. Pro mě je to naprosto neuvěřitelné, co se teď povedlo, a děkuju moc všem, kdo mi na té cestě pomohli a pomáhají. Je to naprosto skvělé,“ uvedla se slzami v očích Voborníková ČT sport. Po úspěchu se tak řadí k předešlým českým olympijským medailistům, jako jsou například Ondřej Moravec, Jakub Soukup, Michal Krčmář, Veronika Vítková a Gabriela Soukalová (Koukalová).

Voborníková: Pořád jsem se ohlížela. Pak jsem si řekla: Vykašli se na to a zkus to!

Po čtvrté střelbě do posledního okruhu vyjížděla dokonce z prvního místa. Nakonec se však přes ní postupně přehnala pozdější vítězka závodu Oceane Michelonová a druhá Julia Simonová. V závodu předvedl třetí nejlepší běžecký čas a po čtyřech střeleckých položkách zaznamenala pouze jeden střelecký omyl.

Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Voborníková ukončila osmileté čekání biatlonistů na olympijský cenný kov. Naposledy v roce 2018 v Pchjongčchangu vybojovali Veronika Vítková bronz a Michal Krčmář stříbro ve sprintu.

Česká výprava slaví díky Voborníkové v Itálii pátou medaili a první bronz. Zlato získali rychlobruslař Metoděj Jílek v závodu na 10.000 metrů a snowboardistka Zuzana Maděrová v paralelním obřím slalomu. Jílek má ve sbírce i stříbro na trati 5000 metrů a druhá skončila také snowboardcrossařka Eva Adamczyková.

Působení Voborníkové na ZOH

Voborníková se v Itálii prezentovala vyrovnanými výkony a ve všech individuálních startech se dokázala prosadit do elitní dvacítky. Ve vytrvalostním závodě obsadila 15. místo, ve sprintu dojela devatenáctá a ve stíhacím závodě osmnáctá.

Rodačka z Vrchlabí a dvojnásobná juniorská mistryně světa však opakovaně ukázala, že má potenciál atakovat ještě výrazně vyšší příčky. I proto v hromadném startu patřila mezi širší okruh závodnic, které mohou pomýšlet na medailový úspěch. A to se také potvrdilo. Voborníková tak překonala včerejší povedené 6. místo Michala Krčmáře z masáku.

Tereza Voborníková během sprintu na ZOH 2026.

Loučení s kariérou

Závěrečný olympijský závod biatlonistek se navíc nesl v emotivním duchu loučení. Po skončení her ukončí kariéru domácí hvězda Dorothea Wierer a také jednatřicetiletá Němka Franziska Preuss, úřadující vítězka Světového poháru.

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Preuss už koncem ledna oznámila, že současná sezona bude její poslední. Po olympiádě v Itálii, kde vybojovala bronzovou medaili se smíšenou štafetou, se navíc nezúčastní ani závěrečných tří podniků Světového poháru. „Přišla správná chvíle se s biatlonem rozloučit. Zítřek už pro mě nebude o čase nebo o výsledku. Bude o vděčnosti a stoprocentním odevzdání,“ uvedla německá reprezentantka.

České výsledky biatlonu na ZOH 2026:

DatumDisciplínaČeská účastVýsledky
8. února (neděle)Smíšená štafetaHornig, Krčmář, Voborníková, Davidová11. místo
10. února (úterý)Mužský individuální závod – 20 kmKrčmář, Karlík, Hornig, Hák26. Hornig, 38. Krčmář, 68. Karlík, 81. Hák
11. února (středa)Ženský individuální závod – 15 kmVoborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková11. Vinklárková, 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová
13. února (pátek)Mužský sprint – 10 kmKrčmář, Mikyska, Karlík, Hornig20. Hornig, 28. Krčmář, 33. Mikyska, 45. Karlík
14. února (sobota)Ženský sprint – 7,5 kmVoborníková, Charvátová, Davidová, Vinklárková19. Voborníková, 46. Charvátová, 50. Vinklárková
15. února (neděle)Stíhací závody – mužiKrčmář, Mikyska, Karlík, Hornig18. Krčmář, 19. Hornig, 35. Karlík, 45. Mikyska
15. února (neděle)Stíhací závody – ženyVoborníková, Charvátová, Vinklárková18. Tereza Voborníková, 50. Lucie Charvátová, 51. Tereza Vinklárková
17. února (úterý)Mužská štafeta – 4×7,5 kmMikyska, Hornig, Hák, Krčmář6. Česko (Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář)
18. února (středa)Ženská štafeta – 4×6 kmVoborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková5. Česko (Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková)
20. února (pátek)Muži – hromadný start – 15 kmKrčmář, Hornig6. Krčmář, 19. Hornig
21. února (sobota)Ženy - hromadný start – 12,5 kmVoborníkováBRONZ

21. února 2026  19:51,  aktualizováno  19:51

