Cíl splněn! České kvarteto biatlonistů ve složení Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář dojelo na 6. místě. A právě tato pozice byla před závodem přáním českého týmu.
„Budeme chtít bojovat o umístění v nejlepší šestce. Myslím, že jsme se tam pohybovali a je to náš hlavní cíl. Zlepšilo by to náladu všem,“ uvedl před závodem Krčmář, který má lví podíl na zatím nejlepším umístění českého biatlonu na této olympiádě. Zopakovali tak umístění z Turína 2006 či Vancouveru 2010, lépe skončili jen v Salt Lake City 2002, kde doběhli pátí.
Štafetu rozjel Mikyska, který na stojce musel dvakrát dobíjet. Hornigovi předal na sedmé příčce. Na dobrý výkon navázal i Hornig a českou štafetu předal mladému Hákovi v TOP 10.
Právě dvaadvacetiletý Hák, který ve štafetě dostal přednost před Mikulášem Karlíkem, měl na starosti třetí úsek. V Anterselvě zatím absolvoval pouze vytrvalostní závod, v němž obsadil 81. místo, trenéry ale přesvědčil výkonem v interním kontrolním závodě. Běžecky se s náročnou tratí popasoval dobře a na poslední předávce dovezl českou štafetu na 9. pozici.
Bimbo opět skvělým finišmanem
Závěrečný úsek tradičně obstaral Krčmář. Ten se od první střelby dostal do kontaktu i s pátým místem. Po druhé střelbě však musel už „jen“ hájit 6. místo. Češi jeli o výrazné zlepšení oproti olympiádě v Pekingu, kde obsadili 19. místo poté, co byli ze závodu staženi.
Ve štafetě mužů v Anterselvě poprvé triumfovali Francouzi před Nory a Švédy. A to navzdory trestnému kolu Fabiena Claudea na prvním úseku. Tým vrátil do čela Émilien Jacquelin a na první pozici ho udrželi i Quentin Fillon Maillet a finišman Éric Perrot. Druzí Norové ztratili na Francouze necelých deset sekund, třetí Švédové měli manko 57,5 sekundy.
