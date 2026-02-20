Biatlon na ZOH 2026: Krčmář s Hornigem v hromadném závodu mužů

Čeští biatlonisté dnes uzavřou své účinkování na zimních olympijských hrách v Itálii. V závodě s hromadným startem se představí Michal Krčmář a Vítězslav Hornig. Závod vysílá ČT sport.
Jubilejní start a otevřená budoucnost
Pro zkušenějšího z dvojice Čechů – Krčmáře – půjde s velkou pravděpodobností o symbolickou tečku za jeho olympijskou kariérou. „Nikdy neříkej nikdy, ale na 99 procent to bude můj poslední olympijský závod,“ uvedl Krčmář v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. „Teď si nedokážu představit, že bych další čtyři roky trénoval s takovým nasazením, jaké jsem do biatlonu dával po celou kariéru. Nechci jet na olympiádu jen proto, abych si ji odškrtl. To by mě nebavilo,“ vysvětlil stříbrný medailista ze sprintu z Pchjongčchangu 2018. Zároveň zdůraznil, že nejde o konec kariéry jako takové, ale spíš o uzavření jedné významné kapitoly.
Krčmář absolvuje už dvacátý olympijský start, čímž vyrovná český rekord legendární běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. V závodě s hromadným startem nastoupí na olympiádě potřetí, na vrcholných akcích pak podesáté. Paradoxně jde o disciplínu, v níž se zatím nikdy nevešel do nejlepší dvacítky.
Po skončení her čekají dlouholetého reprezentanta ještě tři díly Světového poháru – v Kontiolahti, Otepää a tradičně v Oslu. Právě tam by už mohlo padnout definitivní rozhodnutí o jeho další sportovní budoucnosti.
„Chtěl bych mít jasno během posledních závodů. Nejdřív si o tom chci v klidu promluvit doma s rodinou, hlavně s manželkou – její názor je pro mě zásadní,“ vysvětlil Krčmář. „Pak si sednu s trenéry, sportovním ředitelem Ondřej Rybář, případně s prezidentem svazu Jiří Hamza. Ideálně bych chtěl v Oslu vědět, jestli pokračuju, nebo se loučím.“