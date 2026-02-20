Biatlon na ZOH 2026: Krčmář v hromadném závodu mužů zapsal svůj nejlepší výsledek

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   14:59aktualizováno  15:57
Čeští biatlonisté uzavřou olympijské hry závodem s hromadným startem. Pro Michala Krčmáře jde s velkou pravděpodobností o poslední vystoupení pod pěti kruhy. A rozlučka se mu povedla.
Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Anterselvě. (15. února 2026) | foto: ČOV

Čeští biatlonisté dnes uzavřou své účinkování na zimních olympijských hrách v Itálii. V závodě s hromadným startem se představí Michal Krčmář a Vítězslav Hornig.

Krčmář si dojel pro krásné šesté místo. To pro něj znamená, že si zajel svůj nejlepší výsledek v masáku na ZOH. Zároveň se jedná o nejlepší individuální výsledek pro český biatlon v této sezoně.

I tak Krčmář zaznamenal nejlepší individuální výsledek českých biatlonistů na letošní olympiádě. Ve finiši o šesté místo porazil Němce Philippa Nawratha a Nora Johana-Olava Botna. Od třetího Fillona Mailleta ho dělilo přes minutu a půl.

Zvítězil Nor Johannes Dale-Skjevdal před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem, třetí byl Quentin Fillon Maillet z Francie. Druhý český reprezentant Vítězslav Hornig obsadil 19. místo.

Michal Krčmář finišuje za českou štafetu.

Jubilejní start a otevřená budoucnost

Pro zkušenějšího z dvojice Čechů – Krčmáře – půjde s velkou pravděpodobností o symbolickou tečku za jeho olympijskou kariérou. „Nikdy neříkej nikdy, ale na 99 procent to bude můj poslední olympijský závod,“ uvedl Krčmář v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. „Teď si nedokážu představit, že bych další čtyři roky trénoval s takovým nasazením, jaké jsem do biatlonu dával po celou kariéru. Nechci jet na olympiádu jen proto, abych si ji odškrtl. To by mě nebavilo,“ vysvětlil stříbrný medailista ze sprintu z Pchjongčchangu 2018. Zároveň zdůraznil, že nejde o konec kariéry jako takové, ale spíš o uzavření jedné významné kapitoly.

Krčmář absolvuje už dvacátý olympijský start, čímž vyrovná český rekord legendární běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. V závodě s hromadným startem nastoupí na olympiádě potřetí, na vrcholných akcích pak podesáté. Paradoxně jde o disciplínu, v níž se zatím nikdy nevešel do nejlepší dvacítky.

14. den ZOH: V českém dresu se představí rodák z Richmondu, do akce jde i nejmladší Češka

Po skončení her čekají dlouholetého reprezentanta ještě tři díly Světového poháru – v Kontiolahti, Otepää a tradičně v Oslu. Právě tam by už mohlo padnout definitivní rozhodnutí o jeho další sportovní budoucnosti.

„Chtěl bych mít jasno během posledních závodů. Nejdřív si o tom chci v klidu promluvit doma s rodinou, hlavně s manželkou – její názor je pro mě zásadní,“ vysvětlil Krčmář. „Pak si sednu s trenéry, sportovním ředitelem Ondřej Rybář, případně s prezidentem svazu Jiří Hamza. Ideálně bych chtěl v Oslu vědět, jestli pokračuju, nebo se loučím.“

