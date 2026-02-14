Biatlon na ZOH 2026: Program je v polovině, dnes jedou sprint ženy. Kdy závod začíná?

Na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se čeští fanoušci těšili i kvůli biatlonu. Na hrách pojedou biatlonisté hned 11 medailových závodů. Do bojů o cenný kov promluví i Češi. V textu níže najdete program závodů, českou nominaci i kde závody sledovat.
Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v...

Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v Anterselvě jsou skoro ideální. (13. února 2026)

Čeští biatlonisté na tiskové konferenci před začátkem sezony. Zleva Vítězslav...
Tisková konference před startem biatlonové sezony.
Michal Krčmář mluví na tiskové konferenci před startem biatlonové sezony.
Michal Krčmář na tiskové konferenci před startem biatlonové sezony.
Přímé přenosy z biatlonových závodů naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.

Program biatlonu na ZOH 2026:

DatumDisciplínaČas (orientační)Česká účastVýsledky
8. února (neděle)Smíšená štafeta14:05Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová11. místo
10. února (úterý)Mužský individuální závod – 20 km13:30Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák26. Hornig, 38. Krčmář, 68. Karlík, 81. Hák
11. února (středa)Ženský individuální závod – 15 km14:15Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková11. Vinklárková, 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová
13. února (pátek)Mužský sprint – 10 km14:00Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig20. Hornig, 28. Krčmář, 33. Mikyska, 45. Karlík
14. února (sobota)Ženský sprint – 7,5 km14:00Voborníková, Charvátová, Davidová, Vinklárková
15. února (neděle)Stíhací závody – muži11:15
15. února (neděle)Stíhací závody – ženy14:45
17. února (úterý)Mužská štafeta – 4×7,5 km14:30
18. února (středa)Ženská štafeta – 4×6 km14:45
20. února (pátek)Muži – hromadný start – 15 km14:15
21. února (sobota)Ženy - hromadný start – 12,5 km14:15


