Přímé přenosy z biatlonových závodů naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.
Program biatlonu na ZOH 2026:
|Datum
|Disciplína
|Čas (orientační)
|Česká účast
|Výsledky
|8. února (neděle)
|Smíšená štafeta
|14:05
|Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová
|11. místo
|10. února (úterý)
|Mužský individuální závod – 20 km
|13:30
|Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|26. Hornig, 38. Krčmář, 68. Karlík, 81. Hák
|11. února (středa)
|Ženský individuální závod – 15 km
|14:15
|Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková
|11. Vinklárková, 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová
|13. února (pátek)
|Mužský sprint – 10 km
|14:00
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig
|20. Hornig, 28. Krčmář, 33. Mikyska, 45. Karlík
|14. února (sobota)
|Ženský sprint – 7,5 km
|14:00
|Voborníková, Charvátová, Davidová, Vinklárková
|15. února (neděle)
|Stíhací závody – muži
|11:15
|15. února (neděle)
|Stíhací závody – ženy
|14:45
|17. února (úterý)
|Mužská štafeta – 4×7,5 km
|14:30
|18. února (středa)
|Ženská štafeta – 4×6 km
|14:45
|20. února (pátek)
|Muži – hromadný start – 15 km
|14:15
|21. února (sobota)
|Ženy - hromadný start – 12,5 km
|14:15