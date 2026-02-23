Biatlon na ZOH 2026: Voborníková překvapila bronzem. Jak si vedli další Češi?

Autor: Metro.cz
Sport   11:15
Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou minulostí. Česku nakonec přinesly i výrazný biatlonový úspěch. Tereza Voborníková si doběhla pro bronz v závodě s hromadným startem. Jak si celkově vedla česká reprezentace v ikonickém středisku Anterselva?
Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v...

Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v Anterselvě jsou skoro ideální. (13. února 2026) | foto: Michal Koubek, MAFRA

Čeští biatlonisté na tiskové konferenci před začátkem sezony. Zleva Vítězslav...
Tisková konference před startem biatlonové sezony.
Michal Krčmář mluví na tiskové konferenci před startem biatlonové sezony.
Michal Krčmář na tiskové konferenci před startem biatlonové sezony.
5 fotografií

Na olympiádě v roce 2026 jeli biatlonisté 11 medailových závodů. Soutěže proběhly ve známém areálu v Anterselvě od 7. do 21. února.

Program biatlonu na ZOH 2026:

DatumDisciplínaČas (orientační)Česká účastVýsledky
8. února (neděle)Smíšená štafeta14:05Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová11. místo
10. února (úterý)Mužský individuální závod – 20 km13:30Krčmář, Karlík, Hornig, Hák26. Hornig, 38. Krčmář, 68. Karlík, 81. Hák
11. února (středa)Ženský individuální závod – 15 km14:15Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková11. Vinklárková, 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová
13. února (pátek)Mužský sprint – 10 km14:00Krčmář, Mikyska, Karlík, Hornig20. Hornig, 28. Krčmář, 33. Mikyska, 45. Karlík
14. února (sobota)Ženský sprint – 7,5 km14:00Voborníková, Charvátová, Davidová, Vinklárková19. Voborníková, 46. Charvátová, 50. Vinklárková
15. února (neděle)Stíhací závody – muži11:15Krčmář, Mikyska, Karlík, Hornig18. Krčmář, 19. Hornig, 35. Karlík, 45. Mikyska
15. února (neděle)Stíhací závody – ženy14:45Voborníková, Charvátová, Vinklárková18. Tereza Voborníková, 50. Lucie Charvátová, 51. Tereza Vinklárková
17. února (úterý)Mužská štafeta – 4×7,5 km14:30Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář6. Česko (Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář)
18. února (středa)Ženská štafeta – 4×6 km14:45Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková5. Česko (Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková)
20. února (pátek)Muži – hromadný start – 15 km14:15Krčmář, Hornig6. Krčmář, 19. Hornig
21. února (sobota)Ženy - hromadný start – 12,5 km14:15VoborníkováBRONZ

České biatlonové úspěchy na minulých ZOH:

Na poslední zimní olympiádě v Pekingu 2022 bylo nejlepším českým výsledkem 4. místo Markéty Davidové v závodě s hromadným startem, Michal Krčmář byl 16. ve sprintu. Výraznějších úspěchů česká reprezentace dosáhla v letech 2018 a 2014.

RočníkUmístěníDisciplína
2022 (Peking)4. místo - Markéta Davidovázávod s hromadným startem
2022 (Peking)16. místo - Michal Krčmářsprint na 10 km
2018 (Pchjončchang)2. místo - Michal Krčmářsprint na 10 km
2018 (Pchjončchang)3. místo - Veronika Vítkovásprint na 7,5 km
2014 (Soči)2. místo - Ondřej Moravecstíhací závod na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalovázávod s hromadným startem na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravecsmíšená štafeta
2014 (Soči)3. místo - Jaroslav Soukupsprint na 10 km
2014 (Soči)3. místo - Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 km
2014 (Soči)3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíkováštafeta žen na 4x6 km

