Na olympiádě v roce 2026 jeli biatlonisté 11 medailových závodů. Soutěže proběhly ve známém areálu v Anterselvě od 7. do 21. února.
Program biatlonu na ZOH 2026:
|Datum
|Disciplína
|Čas (orientační)
|Česká účast
|Výsledky
|8. února (neděle)
|Smíšená štafeta
|14:05
|Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová
|11. místo
|10. února (úterý)
|Mužský individuální závod – 20 km
|13:30
|Krčmář, Karlík, Hornig, Hák
|26. Hornig, 38. Krčmář, 68. Karlík, 81. Hák
|11. února (středa)
|Ženský individuální závod – 15 km
|14:15
|Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková
|11. Vinklárková, 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová
|13. února (pátek)
|Mužský sprint – 10 km
|14:00
|Krčmář, Mikyska, Karlík, Hornig
|20. Hornig, 28. Krčmář, 33. Mikyska, 45. Karlík
|14. února (sobota)
|Ženský sprint – 7,5 km
|14:00
|Voborníková, Charvátová, Davidová, Vinklárková
|19. Voborníková, 46. Charvátová, 50. Vinklárková
|15. února (neděle)
|Stíhací závody – muži
|11:15
|Krčmář, Mikyska, Karlík, Hornig
|18. Krčmář, 19. Hornig, 35. Karlík, 45. Mikyska
|15. února (neděle)
|Stíhací závody – ženy
|14:45
|Voborníková, Charvátová, Vinklárková
|18. Tereza Voborníková, 50. Lucie Charvátová, 51. Tereza Vinklárková
|17. února (úterý)
|Mužská štafeta – 4×7,5 km
|14:30
|Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář
|6. Česko (Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář)
|18. února (středa)
|Ženská štafeta – 4×6 km
|14:45
|Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková
|5. Česko (Voborníková, Charvátová, Jislová, Vinklárková)
|20. února (pátek)
|Muži – hromadný start – 15 km
|14:15
|Krčmář, Hornig
|6. Krčmář, 19. Hornig
|21. února (sobota)
|Ženy - hromadný start – 12,5 km
|14:15
|Voborníková
|BRONZ
České biatlonové úspěchy na minulých ZOH:
Na poslední zimní olympiádě v Pekingu 2022 bylo nejlepším českým výsledkem 4. místo Markéty Davidové v závodě s hromadným startem, Michal Krčmář byl 16. ve sprintu. Výraznějších úspěchů česká reprezentace dosáhla v letech 2018 a 2014.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|2022 (Peking)
|4. místo - Markéta Davidová
|závod s hromadným startem
|2022 (Peking)
|16. místo - Michal Krčmář
|sprint na 10 km
|2018 (Pchjončchang)
|2. místo - Michal Krčmář
|sprint na 10 km
|2018 (Pchjončchang)
|3. místo - Veronika Vítková
|sprint na 7,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Ondřej Moravec
|stíhací závod na 12,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem na 12,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec
|smíšená štafeta
|2014 (Soči)
|3. místo - Jaroslav Soukup
|sprint na 10 km
|2014 (Soči)
|3. místo - Ondřej Moravec
|závod s hromadným startem na 15 km
|2014 (Soči)
|3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíková
|štafeta žen na 4x6 km