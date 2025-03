16:50

Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou zastávkou je totiž Nové Město na Moravě, které je pověstné nadšenými diváky a skvělou atmosférou. A fanoušci se mohou radovat i z návratu Markéty Davidové, která by měla po dlouhé rekonvalescenci nastoupit do pátečního sprintu. Závodit se bude od 6. do 9. března. Pohár začíná sprinty, následovat budou stíhací závody a na závěr přijdou štafety.