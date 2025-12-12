Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníky čekají sprinty, stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali výsledky.
Druhou zastávkou v rakouském Hochfilzenu pokračuje program Světového poháru v biatlonu. Ten v pátek otevřou sprinty mužů v 11:25 a žen ve 14:15. O den později se v rakouském středisku pojede stíhací závod mužů a štafeta žen. Program vyvrcholí nedělní štafetou mužů a „stíhačkou“ žen.

Do Rakouska odcestoval český tým s jednou změnou v sestavě. Heda Mikolášová a Ilona Plecháčová předvedly velmi dobré výkony na IBU Cupu a právě druhá jmenovaná v sestavě nahradí Terezu Vinklárkovou. „Očekávali jsme, že se holky budou pohybovat kolem 15. místa a že můžou atakovat i desítku. V tomto směru bylo 12. místo Hedy ve sprintu a 7. čas Ilony ve stíhačce super. Měli jsme možnost udělat změnu v sestavě pro Světový pohár. Chceme mít rezervu do štafety a Terce Vinklárkové se v úvodu sezóny střelecky nedařilo. Proto jsme se rozhodli do Hochfilzenu vzít Ilonu Plecháčovou,“ vysvětlil sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Do sprintů vyrazí čeští muži takto: 29. Michal Krčmář, 42. Vítězslav Hornig, 55. Mikuláš Karlík, 63. Jakub Štvrtecký a 77. Jonáš Mareček. Ženy pak takto: 9. Markéta Davidová, 32. Tereza Voborníková, 39. Jessica Jislová, 48. Lucie Charvátová a 105. Ilona Plecháčová

Nominace ženy:

Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Ilona Plecháčová, Tereza Voborníková

Nominace muži:

Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký

V Poháru národů drží muži šestou příčku s 1179 body. Ženy získaly dokonce 1266 bodů a i když jsou sedmé, tak na čtvrté Finky ztrácí pouze 67 bodů. Za svými zády zatím drží i Němky. „Štafety ukázaly sílu týmu. Na druhou stranu tam byly i závody, ve kterých nás horší střelba odsunula do třetí nebo čtvrté desítky. Je mi líto těch dvojek u Markéty a Michala. Oba umí střílet líp a mají na daleko lepší výsledky,“ ví sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Program SP v Hochfilzenu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Pátek 12. 12. 2025 (11:25)Sprint mužů
Pátek 12. 12. 2025 (14:15)Sprint žen
Sobota 13.12. 2025 (12:00)Stíhací závod mužů
Sobota 13.12. 2025 (14:15)Štafeta žen
Neděle 14.12. 2025 (12:00)Štafeta mužů
Neděle 14.12. 2025 (14:15)Stíhací závod žen

Charvátová je ve formě

Lucie Charvátová prožila nejlepší úvod sezóny v kariéře. Do Hochfilzenu odletěla jako 15. žena Světového poháru. „Nebyl jsem úplně překvapený,“ říká k jejím výkonům Ondřej Rybář. „Střílela poměrně dobře už na soustředění ve Vuokatti i na trénincích v Östersundu. S Lukášem Dostálem na střelbě hodně zapracovali. Během přípravy na střelnici strávili spoustu času. Lucka s Makulou jsou na tom velmi dobře i běžecky a věděli jsme, že mají obě šanci udělat pěkný výsledek.“

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

Nejlepší vstup do sezóny mají za sebou i Tereza Voborníková a Mikuláš Karlík. „Terka ukazuje, že je kvalitní střelkyní, a postupně se zvedá i běžecky. Za Karlose jsem moc rád a i Kuba tam měl dobré závody. První kolo Světového poháru ukázalo, že máme na to závodit vepředu, a už se těším na Hochfilzen.“

