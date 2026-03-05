Světový pohár v biatlonu se po skončení zimních olympijských her znovu rozbíhá ve finském Kontiolahti. První závod čeká dnes od 17:05 ženy, které nastoupí do vytrvalostního závodu na 15 kilometrů.
Do závodu zasáhne čtveřice českých biatlonistek. Jako první z nich na trať vyrazí s číslem 8. Tereza Vinklárková, druhá Tereza Voborníková (18.), dále s 55. Lucie Charvátová a nakonec jako 75. vyjede Jessica Jislová.
Voborníková chce vylepšit své maximum
Bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková. chce v závěrečném trimestru zaútočit na své nejlepší umístění ve Světovém poháru. Zatím byla celkově nejlépe 16. a nyní je 20. Na 15. příčku však ztrácí jen 49 bodů. Závod odvysílá ČT sport a poslechnout si dění na trati pak můžete na Radiožurnál Sport.
SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Český tým ale trápí marodka
Na startu bude naopak chybět Markéta Davidová. Česká reprezentantka se potýká s obnovenými potížemi s vyhřezlou ploténkou a kvůli zdravotnímu stavu se rozhodla aktuální sezonu předčasně ukončit.