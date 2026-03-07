Sobotní biatlonový program ve finském Kontiolahti uzavřou štafety mužů. V něm se představí i české kvarteto. Reprezentace se však bude muset obejít bez Vítězslava Horniga, jenž je v celkovém pořadí Světového poháru na 19. místě.
Česká štafeta se tak pokusí zabojovat o nejlepší umístění ve složení Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Petr Hák a Michal Krčmář. Muži v posledních třech štafetách obsadili 6. místo. Závod odvysílá ČT sport, poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.
Češi si chtějí spravit náladu
Biatlonisté se tak pokusí v týmovém závodě napravit páteční nevydařený vytrvalostní závod. V něm totiž Čechům chyběla přesnější muška. Nejlépe z nich dojel Michal Krčmář, ale až na 33. místě.
SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Dnes se pojedou hned dva závody
Čeští muži v celkovém hodnocení i po pátečním nezdaru stále bezpečně drží 6. místo. Sedmí Američané ztrácí 181 bodů.
Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 5. března
|17:05
|Vytrvalostní závod – ženy
|Elvira Öberg (Šve.)
|4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
|Pátek 6. března
|17:10
|Vytrvalostní závod – muži
|Éric Perrot (Fra.)
|33. Michal Krčmář (+5:15,7)
|Sobota 7. března
|13:40
|Závod s hromadným startem – ženy
|Sobota 7. března
|15:40
|Štafeta mužů
|Neděle 8. března
|13:30
|Štafeta žen
|Neděle 8. března
|16:55
|Závod s hromadným startem – muži