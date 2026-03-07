Biatlon v Kontiolahti 2026: Dobré umístění české štafety mužů zachránil až Krčmář

Lukáš Karbulka
Sport   17:07
Biatlonisté dnes po vytrvalostním závodě jeli štafetu. Na trati nechybělo ani české kvarteto - ovšem bez opory Vítězslava Horniga. Češi obhajovali nedávné 6. místo z olympijských her v Itálii. To se však nepovedlo.

Mikuláš Karlík na trati mužské štafety v Östersundu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Sobotní biatlonový program ve finském Kontiolahti uzavřou štafety mužů. V něm se představí i české kvarteto. Reprezentace se však bude muset obejít bez Vítězslava Horniga, jenž je v celkovém pořadí Světového poháru na 19. místě.

Česká štafeta se tak pokusí zabojovat o nejlepší umístění ve složení Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Petr Hák a Michal Krčmář. Muži v posledních třech štafetách obsadili 6. místo. Závod vysílá ČT sport, poslech pak přenáší Radiožurnál Sport.

Čechům se ale střelba opět vůbec nedařila. Tomáš Mikyska i Petr Hák byli na hranici trestného kola a Mikuláš Karlík na druhém úseku už po první střelbě musel na trestné kolo. Do posledního úseku vyrazili Češi na 17. místě. Finišman Michal Krčmář ale po kvalitní střelbě a běhu nakonec štafetu dovezl na konečné 9. pozici. České kvarteto tak neobhájilo nedávnou 6. pozici ze zimních her.

Mikuláš Karlík odjíždí ze střelnice mužské štafety v Östersundu.

Češi si chtějí spravit náladu

Biatlonisté se pokusili v týmovém závodě napravit páteční nevydařený vytrvalostní závod. V něm totiž Čechům chyběla přesnější muška. Nejlépe z nich dojel Michal Krčmář, ale až na 33. místě. Ten nakonec zajel nejlépe i štafetu.

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. V sobotu zářila Voborníková i Krčmář

Čeští muži v celkovém hodnocení i po pátečním nezdaru stále bezpečně drží 6. místo. Sedmí Američané ztrácí 181 bodů.

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod – ženyElvira Öberg (Šve.)4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod – mužiÉric Perrot (Fra.)33. Michal Krčmář (+5:15,7)
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem – ženyJulia Simon (Fra.)5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
Sobota 7. března15:40Štafeta mužůNorsko9. Česko (+2:24,4)
Neděle 8. března13:30Štafeta žen
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem – muži

