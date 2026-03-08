Poslední den ve finském Kontiolahti otevřely ženy štafetovým závodem. Češky jistě pomýšlí na nejvyšší příčky, protože v posledních dvou štafetách se umístily na 5. místě.
Česká reprezentace do závodu vstoupila v následující sestavě: Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. Závod tradičně vysílá ČT sport, poslech zajistí Radiožurnál Sport.
Co se děje na trati
Českou štafetu veze na prvním úseku Jessica Jislová. Po první bezchybné střelbě potřebovala na té poslední dva náhradní náboje. Na trati ale letěla a předala štafetu Lucii Charvátové na 4. pozici.
Charvátová potřebovala na obou položkách dva náhradní náboje a předala Tereze Voborníkové na 8. místě se ztrátou 47 vteřin na čelo.
Voborníková třetí úsek zvládla skvěle a vytáhla českou štafetu na 3. místo. Štafetu předala Tereze Vinklárkové, která bude finišovat.
Čtvrtá Češka jede na pátém místě v kontaktu se třetím Norskem. První střelbu zvládla finišmanka skvěle a Česko jede opět na třetí pozici. Devět vteřin za jí ale jede Norsko.
Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 5. března
|17:05
|Vytrvalostní závod – ženy
|Elvira Öberg (Šve.)
|4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
|Pátek 6. března
|17:10
|Vytrvalostní závod – muži
|Éric Perrot (Fra)
|33. Michal Krčmář (+5:15,7)
|Sobota 7. března
|13:40
|Závod s hromadným startem – ženy
|Julia Simon (Fra.)
|5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
|Sobota 7. března
|15:40
|Štafeta mužů
|Norsko
|9. Česko (+2:24,4)
|Neděle 8. března
|13:30
|Štafeta žen
|Neděle 8. března
|16:55
|Závod s hromadným startem – muži