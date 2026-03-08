Poslední den ve finském Kontiolahti otevřely ženy štafetovým závodem. Česká reprezentace do závodu vstoupila v následující sestavě: Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková.
Jak probíhal závod
Česká štafeta skončila čtvrtá na Světovém poháru v Kontiolahti. Kvarteto Češek tak vylepšilo pátá místa, která v tomtéž složení obsadilo na SP v Ruhpoldingu i na olympijských hrách v Anterselvě. Závěrečnou ženskou štafetu sezony vyhrály Švédky. Malý křišťálový glóbus si dnešním druhým místem zajistily Francouzky. Třetí skončily Norky.
České biatlonistky opět potvrdily, že i bez zraněné Markéty Davidové mohou bojovat o pódium. Tradičně spolehlivě rozjela štafetu Jislová, i když musela dvakrát dobíjet na položce vestoje. „Cítila jsem se na trati fakt dobře, chtěla jsem odjet co nejrychleji a možná jsem tu stojku trošku uspěchala,“ komentovala své chyby pro Českou televizi.
Po druhé střelbě byla osmá, ale v závěrečném kole se posunula na čtvrté místo. „Dneska mě to bavilo hlavně na trati. Lyže jsem měla super. Věděla jsem, že se na ně mohu spolehnout, mohla jsem v některých částech odpočívat. Dneska si to fakt sedlo, byl to fajn závod,“ libovala si Jislová.
Charvátová na každé položce vždy minula první z pěti ran, ale pokaždé to opravila až napodruhé. V závěru jí navíc došly síly a propadla se na osmé místo. „V posledním kole jsem ztratila strašně moc času a pozic, především před předávkou. To mě mrzí, kontakt jsme mohly mít a takhle jsem to Terce nepředala moc pozitivně,“ litovala.
Voborníková zase na trati kouzlila
Bronzová olympijská medailistka Voborníková potvrdila výbornou formu, pouze jednou dobíjela a vytáhla český tým na třetí místo. Přitom už pociťovala únavu z předchozího vytrvalostního závodu a závodu s hromadným startem. „Poslední kolo hodně bolelo a už jsem si přála být co nejdřív na předávce. Jsem ráda, že jsem to posunula zase dopředu a že má Terka o co jet,“ uvedla.
Vinklárková, která plánuje po sezoně ukončit kariéru, ve své poslední ženské štafetě v SP roli finišmanky zvládla. Čistou střelbou vleže se udržela na bronzové pozici, ale pak ji dojela Norka Maren Kirkeeideová, šestá žena celkového pořadí seriálu. Společně přijely na závěrečnou položku, kterou Seveřanka vyčistila a odjela na třetí pozici. Vinklárková jednou dobíjela a byla čtvrtá. Za norskou finišmankou nakonec zaostala o necelých 24 sekund, polskou a švýcarskou štafetu nechala o stejný odstup za sebou.
Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 5. března
|17:05
|Vytrvalostní závod – ženy
|Elvira Öberg (Šve.)
|4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
|Pátek 6. března
|17:10
|Vytrvalostní závod – muži
|Éric Perrot (Fra)
|33. Michal Krčmář (+5:15,7)
|Sobota 7. března
|13:40
|Závod s hromadným startem – ženy
|Julia Simon (Fra.)
|5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
|Sobota 7. března
|15:40
|Štafeta mužů
|Norsko
|9. Česko (+2:24,4)
|Neděle 8. března
|13:30
|Štafeta žen
|Švédsko
|4. Česko (+1:30,6)
|Neděle 8. března
|16:55
|Závod s hromadným startem – muži
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|16. Vítězslav Hornig (+1:20,4)