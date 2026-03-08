Biatlon v Kontiolahti 2026: Kvarteto žen ve štafetě jen těsně nedosáhlo na medaili

Ženy vstoupily do štafetového závodu. Jedná se o poslední vystoupení žen ve finském Kontiolahti. Češky pomýšlí na nejvyšší umístění.

Tereza Voborníková vyráží do vytrvalostního závodu ve finském Kontiolahti. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Poslední den ve finském Kontiolahti otevřely ženy štafetovým závodem. Česká reprezentace do závodu vstoupila v následující sestavě: Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková.

Jak probíhal závod

Česká štafeta skončila čtvrtá na Světovém poháru v Kontiolahti. Kvarteto Češek tak vylepšilo pátá místa, která v tomtéž složení obsadilo na SP v Ruhpoldingu i na olympijských hrách v Anterselvě. Závěrečnou ženskou štafetu sezony vyhrály Švédky. Malý křišťálový glóbus si dnešním druhým místem zajistily Francouzky. Třetí skončily Norky.

České biatlonistky opět potvrdily, že i bez zraněné Markéty Davidové mohou bojovat o pódium. Tradičně spolehlivě rozjela štafetu Jislová, i když musela dvakrát dobíjet na položce vestoje. „Cítila jsem se na trati fakt dobře, chtěla jsem odjet co nejrychleji a možná jsem tu stojku trošku uspěchala,“ komentovala své chyby pro Českou televizi.

Biatlon Kontiolahti 2026: V závodě s hromadným startem mužů se z Čechů nejlépe umístil Hornig

Po druhé střelbě byla osmá, ale v závěrečném kole se posunula na čtvrté místo. „Dneska mě to bavilo hlavně na trati. Lyže jsem měla super. Věděla jsem, že se na ně mohu spolehnout, mohla jsem v některých částech odpočívat. Dneska si to fakt sedlo, byl to fajn závod,“ libovala si Jislová.

Charvátová na každé položce vždy minula první z pěti ran, ale pokaždé to opravila až napodruhé. V závěru jí navíc došly síly a propadla se na osmé místo. „V posledním kole jsem ztratila strašně moc času a pozic, především před předávkou. To mě mrzí, kontakt jsme mohly mít a takhle jsem to Terce nepředala moc pozitivně,“ litovala.

Voborníková zase na trati kouzlila

Bronzová olympijská medailistka Voborníková potvrdila výbornou formu, pouze jednou dobíjela a vytáhla český tým na třetí místo. Přitom už pociťovala únavu z předchozího vytrvalostního závodu a závodu s hromadným startem. „Poslední kolo hodně bolelo a už jsem si přála být co nejdřív na předávce. Jsem ráda, že jsem to posunula zase dopředu a že má Terka o co jet,“ uvedla.

Vinklárková, která plánuje po sezoně ukončit kariéru, ve své poslední ženské štafetě v SP roli finišmanky zvládla. Čistou střelbou vleže se udržela na bronzové pozici, ale pak ji dojela Norka Maren Kirkeeideová, šestá žena celkového pořadí seriálu. Společně přijely na závěrečnou položku, kterou Seveřanka vyčistila a odjela na třetí pozici. Vinklárková jednou dobíjela a byla čtvrtá. Za norskou finišmankou nakonec zaostala o necelých 24 sekund, polskou a švýcarskou štafetu nechala o stejný odstup za sebou.

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Češi zaznamenali řadu výborných výsledků

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod – ženyElvira Öberg (Šve.)4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod – mužiÉric Perrot (Fra)33. Michal Krčmář (+5:15,7)
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem – ženyJulia Simon (Fra.)5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
Sobota 7. března15:40Štafeta mužůNorsko9. Česko (+2:24,4)
Neděle 8. března13:30Štafeta ženŠvédsko4. Česko (+1:30,6)
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem – mužiSturla Holm Laegreid (Nor.)16. Vítězslav Hornig (+1:20,4)

