Tereza Voborníková rozjela další velký závod. Po čtvrtém místě ve vytrvalostním závodě dnes ve finském Kontiolahti vybojovala v závodě s hromadným startem opět krásné umístění.

Zleva Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová s bronzovými medailemi po štafetě ve švédském Östersundu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Sobotní biatlonový program ve finském Kontiolahti zahájili ženy. Ty jely závod s hromadným startem. Do něho nastoupila i jedna Češka – Tereza Voborníková.

Bronzová olympijská medailistka Voborníková opět excelovala. V závodě biatlonistek s hromadným startem totiž po perfektním finiši dojela pátá. Češka vyjížděla po poslední bezchybné střelbě (celkem v závodě minula terč dvakrát) na 9. místě, ale díky nejrychlejšímu běžeckému času v posledním kole své úmístění ještě vylepšit a zúčastnila se tak medailového ceremoniálu. Vyhrála Francouzska Julia Simon před Švédky Elvirou Öberg a Annou Magnusson.

„Terka nás překvapila ve finiši, chybělo 20 metrů a byla by čtvrtá,“ uvedl pro Českou televizi trenér žen Lukáš Dostál.

Pětadvacetiletá biatlonistka si do Finska přivezla formu jako hrom. Ve čtvrtečním vytrvalostním závodě zde obsadila čtvrté místo a výrazně si vylepšila své dosavadní maximum ve Světovém poháru. Svým výkonem tak navázala na nedávnou bronzovou medaili z olympijských her v Itálii.

Závod odvysílají tradiční stanice

A právě tento svůj zatím největší úspěch si připsala v závodě s hromadným startem. Závod vysílá ČT 2, poslech pak zajišťuje Radiožurnál Sport.

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Po ženách se dnes představí i muži

Průběžné pořadí SP před závodem s hromadným startem (po 15 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fra.) 854, 2. Minkkinenová (Fin.) 669, 3. H. Öbergová (Šve.) 635, 4. Magnussonová(Šve.) 630, 5. E. Öbergová (Šve.) 596, 6. Kirkeeideová (Nor.) 576, ...15. Voborníková 269, 31. Charvátová 156, 33. Davidová 145, 72. Plecháčová 29, 77. Vinklárková 26, 84. Jislová (všechny ČR) 12.

Tereza Voborníková při květinovém ceremoniálu po vytrvalostním závodě ve finském Kontiolahti.

Bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková chce v závěrečném trimestru zaútočit na své nejlepší umístění ve Světovém poháru. Zatím byla celkově nejlépe 16.

V Poháru národů aktuálně české ženy figurují na sedmé pozici před Rakouskem. Na šesté Finsko ztrácí 102 bodů.

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod – ženyElvira Öberg (Šve.)4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod – mužiÉric Perrot (Fra.)33. Michal Krčmář (+5:15,7)
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem – ženyJulia Simon (Fra.)5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
Sobota 7. března15:40Štafeta mužů
Neděle 8. března13:30Štafeta žen
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem – muži

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

