Sobotní biatlonový program ve finském Kontiolahti zahájili ženy. Ty jely závod s hromadným startem. Do něho nastoupila i jedna Češka – Tereza Voborníková.
Bronzová olympijská medailistka Voborníková opět excelovala. V závodě biatlonistek s hromadným startem totiž po perfektním finiši dojela pátá. Češka vyjížděla po poslední bezchybné střelbě (celkem v závodě minula terč dvakrát) na 9. místě, ale díky nejrychlejšímu běžeckému času v posledním kole své úmístění ještě vylepšit a zúčastnila se tak medailového ceremoniálu. Vyhrála Francouzska Julia Simon před Švédky Elvirou Öberg a Annou Magnusson.
„Terka nás překvapila ve finiši, chybělo 20 metrů a byla by čtvrtá,“ uvedl pro Českou televizi trenér žen Lukáš Dostál.
Pětadvacetiletá biatlonistka si do Finska přivezla formu jako hrom. Ve čtvrtečním vytrvalostním závodě zde obsadila čtvrté místo a výrazně si vylepšila své dosavadní maximum ve Světovém poháru. Svým výkonem tak navázala na nedávnou bronzovou medaili z olympijských her v Itálii.
Závod odvysílají tradiční stanice
A právě tento svůj zatím největší úspěch si připsala v závodě s hromadným startem. Závod vysílá ČT 2, poslech pak zajišťuje Radiožurnál Sport.
|
SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Po ženách se dnes představí i muži
Průběžné pořadí SP před závodem s hromadným startem (po 15 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fra.) 854, 2. Minkkinenová (Fin.) 669, 3. H. Öbergová (Šve.) 635, 4. Magnussonová(Šve.) 630, 5. E. Öbergová (Šve.) 596, 6. Kirkeeideová (Nor.) 576, ...15. Voborníková 269, 31. Charvátová 156, 33. Davidová 145, 72. Plecháčová 29, 77. Vinklárková 26, 84. Jislová (všechny ČR) 12.
Bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková chce v závěrečném trimestru zaútočit na své nejlepší umístění ve Světovém poháru. Zatím byla celkově nejlépe 16.
V Poháru národů aktuálně české ženy figurují na sedmé pozici před Rakouskem. Na šesté Finsko ztrácí 102 bodů.
Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 5. března
|17:05
|Vytrvalostní závod – ženy
|Elvira Öberg (Šve.)
|4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
|Pátek 6. března
|17:10
|Vytrvalostní závod – muži
|Éric Perrot (Fra.)
|33. Michal Krčmář (+5:15,7)
|Sobota 7. března
|13:40
|Závod s hromadným startem – ženy
|Julia Simon (Fra.)
|5. Tereza Voborníková (+0:15,2)
|Sobota 7. března
|15:40
|Štafeta mužů
|Neděle 8. března
|13:30
|Štafeta žen
|Neděle 8. března
|16:55
|Závod s hromadným startem – muži