Biatlon v Kontiolahti 2026: Voborníková ve vytrvalostním závodu navázala na výkony ze ZOH

Světový pohár v biatlonu pokračuje po olympijských hrách závody ve finském Kontiolahti. Do vytrvalostního závodu na 15 kilometrů nastoupily čtyři české reprezentantky v čele s bronzovou olympijskou medailistkou Terezou Voborníkovou. Všechny skončily na bodech.

Tereza Voborníková při nástřelu před závodem s hromadným startem. | foto: Martin Flousek / ČOV

Světový pohár v biatlonu se po skončení zimních olympijských her znovu rozběhl, a to ve finském Kontiolahti. Na programu dne byl vytrvalostní závod žen na 15 kilometrů.

A závod se z českého pohledu vyvedl znamenitě, protože už jen na střelbu českých biatlonistek byla v úvodním závodě ve finském areálu radost pohledět. Všechny čtyři reprezentantky totiž zvládly úvodní položku vleže bez jediné chyby. Nejlépe si vedla Tereza Voborníková, která držela čisté konto až do konce a útočila na pódiové umístění. V závěrečném kole svedla těsný souboj se Slovenkou Paulínou Bátovskou Fialkovou, která ji nakonec předčila. Jak se později ukázalo, šlo o přímý boj o třetí místo.

První dvě příčky totiž obsadily sestry Öbergovy. Zvítězila bezchybná Elvira před Hannou, která jednou chybovala. Voborníková nakonec obsadila čtvrté místo a výrazně si vylepšila své dosavadní maximum ve Světovém poháru. Svým výkonem tak navázala na nedávnou bronzovou medaili z masáku na olympijských hrách v Itálii.

„Jsem strašně šťastná, že se mi letos konečně podařilo dát čtyři nuly. Čekala jsem na to celou sezónu,“ usmívala se Voborníková po závodě před kamerou České televize. Dařilo se jí i na trati – zaznamenala 18. běžecký čas a v posledním kole dokonce jedenáctý. „Cítila jsem se docela dobře, ale po pauze je vždy těžké dostat se zpátky do závodního rytmu. Když jsem měla s kým jet, bylo to super. Ze začátku jsem bohužel jela hodně sama, ale myslím, že mi zbyly síly i do posledního kola,“ doplnila.

Tereza Voborníková vyráží do vytrvalostního závodu ve finském Kontiolahti.

Skvělými výkony se blýskly i další Češky

Výborný výsledek si připsala také Tereza Vinklárková. Dlouho útočila na bezchybných 20 z 20, ale na poslední stojce dvakrát minula a nakonec skončila na 23. místě. I pro ni jde o nejlepší výsledek v kariéře ve Světovém poháru.

Osobní maximum ve vytrvalostním závodě zaznamenala také Lucie Charvátová, která s bilancí 0+1+2+0 obsadila 21. místo. Jessica Jislová (0+1+0+0) skončila devětadvacátá a získala první body v sezoně.

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Český tým ale trápí marodka

V Poháru národů byly české biatlonistky třetím nejlepším týmem dne. Získaly nejvyšší bodový příděl za poslední dva roky a posunuly se na sedmé místo před Rakousko. Na šesté Finsko nyní ztrácejí 102 bodů.

Tereza Voborníková se navíc v hodnocení vytrvalostních závodů posunula na výborné šesté místo. V celkovém pořadí Světového poháru poskočila z 20. příčky na patnáctou a může se těšit na sobotní závod s hromadným startem. Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková jsou aktuálně druhou a třetí náhradnicí.

Voborníková chce vylepšit své maximum

Bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková chce v závěrečném trimestru zaútočit na své nejlepší umístění ve Světovém poháru. Zatím byla celkově nejlépe 16.

Z Češek na startu chyběla Markéta Davidová. Česká reprezentantka se potýká s obnovenými potížemi s vyhřezlou ploténkou a kvůli zdravotnímu stavu se rozhodla aktuální sezonu předčasně ukončit.

