Sobotní biatlonový program ve finském Kontiolahti zahájí ženy. Ty čeká od 13:40 závod s hromadným startem. Do něho nastoupí i jedna Češka – Tereza Voborníková.
Pětadvacetiletá biatlonistka si do Finska přivezla formu jako hrom. Ve čtvrtečním vytrvalostním závodě zde obsadila čtvrté místo a výrazně si vylepšila své dosavadní maximum ve Světovém poháru. Svým výkonem tak navázala na nedávnou bronzovou medaili z olympijských her v Itálii.
Závod odvysílají tradiční stanice
A právě tento svůj zatím největší úspěch si připsala v závodě s hromadným startem. Závod odvysílá ČT sport, poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.
SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Dnes se pojedou hned dva závody
Průběžné pořadí SP (po 15 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fra.) 854, 2. Minkkinenová (Fin.) 669, 3. H. Öbergová (Šve.) 635, 4. Magnussonová(Šve.) 630, 5. E. Öbergová (Šve.) 596, 6. Kirkeeideová (Nor.) 576, ...15. Voborníková 269, 31. Charvátová 156, 33. Davidová 145, 72. Plecháčová 29, 77. Vinklárková 26, 84. Jislová (všechny ČR) 12.
Bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková chce v závěrečném trimestru zaútočit na své nejlepší umístění ve Světovém poháru. Zatím byla celkově nejlépe 16.
V Poháru národů aktuálně české ženy figurují na sedmé pozici před Rakouskem. Na šesté Finsko ztrácí 102 bodů.
Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 5. března
|17:05
|Vytrvalostní závod – ženy
|Elvira Öberg (Šve.)
|4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
|Pátek 6. března
|17:10
|Vytrvalostní závod – muži
|Éric Perrot (Fra.)
|33. Michal Krčmář (+5:15,7)
|Sobota 7. března
|13:40
|Závod s hromadným startem – ženy
|Sobota 7. března
|15:40
|Štafeta mužů
|Neděle 8. března
|13:30
|Štafeta žen
|Neděle 8. března
|16:55
|Závod s hromadným startem – muži