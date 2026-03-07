Biatlon v Kontiolahti 2026: Voborníkovou dnes čeká závod s hromadným startem

Terezu Voborníkovou čeká další velký závod. Po čtvrtém místě ve vytrvalostním závodě ji dnes ve finském Kontiolahti čeká mass start. Podaří se české biatlonistce navázat na nedávný olympijský bronz právě v disciplíně, kde slavila svůj největší úspěch?

Zleva Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová s bronzovými medailemi po štafetě ve švédském Östersundu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Sobotní biatlonový program ve finském Kontiolahti zahájí ženy. Ty čeká od 13:40 závod s hromadným startem. Do něho nastoupí i jedna Češka – Tereza Voborníková.

Pětadvacetiletá biatlonistka si do Finska přivezla formu jako hrom. Ve čtvrtečním vytrvalostním závodě zde obsadila čtvrté místo a výrazně si vylepšila své dosavadní maximum ve Světovém poháru. Svým výkonem tak navázala na nedávnou bronzovou medaili z olympijských her v Itálii.

Závod odvysílají tradiční stanice

A právě tento svůj zatím největší úspěch si připsala v závodě s hromadným startem. Závod odvysílá ČT sport, poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Dnes se pojedou hned dva závody

Průběžné pořadí SP (po 15 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fra.) 854, 2. Minkkinenová (Fin.) 669, 3. H. Öbergová (Šve.) 635, 4. Magnussonová(Šve.) 630, 5. E. Öbergová (Šve.) 596, 6. Kirkeeideová (Nor.) 576, ...15. Voborníková 269, 31. Charvátová 156, 33. Davidová 145, 72. Plecháčová 29, 77. Vinklárková 26, 84. Jislová (všechny ČR) 12.

Tereza Voborníková při květinovém ceremoniálu po vytrvalostním závodě ve finském Kontiolahti.

Bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková chce v závěrečném trimestru zaútočit na své nejlepší umístění ve Světovém poháru. Zatím byla celkově nejlépe 16.

V Poháru národů aktuálně české ženy figurují na sedmé pozici před Rakouskem. Na šesté Finsko ztrácí 102 bodů.

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod – ženyElvira Öberg (Šve.)4. Tereza Voborníková (+0:47,8)
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod – mužiÉric Perrot (Fra.)33. Michal Krčmář (+5:15,7)
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem – ženy
Sobota 7. března15:40Štafeta mužů
Neděle 8. března13:30Štafeta žen
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem – muži

