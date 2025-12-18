Biatlon v Le Grand Bornand 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde sledovat

Poslední biatlonová zastávka v tomto roce je tady. Biatlonisté zamířili do francouzského Le Grand Bornand. Česká výprava tam dorazila hned s několika novými jmény.
Tři změny v sestavě udělali trenéři před třetím dílem Světového poháru ve francouzském Le Grand-Bornand. Poprvé v sezóně se mezi elitou představí Adam Václavík a Heda Mikolášová, spolu s nimi se vrací Tereza Vinklárková.

Ve francouzském Annecy je dnes byl na programu sprint žen. Do závodu odstartovalo pět Češek. Nejlépe si z nich se sprintem poradila bezchybná Tereza Voborníková, jež obsadila 12. místo. Hned za ní skončila díky rychlému běhu Markéta Davidová, která jednou chybovala. Do sobotní stíhačky se ještě dostala 31. Lucie Charvátová. Naopak Heda Mikolášová s Terezou Vinklárkovou se do stíhacího závodu neprobojovaly. První závod ve francouzském středisku ovládla Švédka Hanna Oeberg před domácí Lou Jeanmonnot.

Stejně jako ve čtvrtek by se teploty v průběhu závodů měly šplhat až k osmi stupňům. „Trať dostane zabrat. Myslím si, že mega rozdíly nebudou, ale podmínka to bude těžká. Teplo je teď všude,“ je si vědom trenér mužů Ondřej Moravec. Závody odvysílá ČT sport. Poslechnout si pak můžete o dění na trati také na Radiožurnál Sport.

Nové tváře v týmu

Adam Václavík podával velmi dobré výkony v IBU Cupu, kde se ve dvou z pěti závodů umístil v Top 10. V týmu pro Světový pohár vystřídá Jakuba Štvrteckého. „Kluci na IBU Cupu si řekli o místo ve Světovém poháru. Adam, Mikys i Háček zajeli do desítky. Jenom to ukazuje, jak je mužský tým vyrovnaný. I Kuba si sáhl v Östersundu na body, což je dobře. Některé závody se mu povedly, některé ne. To, že teď jede na IBU Cup, rozhodně není degradace,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Nominace ženy:

Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Heda Mikolášová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková

Nominace muži:

Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Adam Václavík

Do Lenzerheide, které hostí třetí díl IBU Cupu, odcestovala i Ilona Plecháčová. Jessica Jislová zase po dohodě s trenéry upřednostní přípravu. „Jessica měla v přípravě spoustu výpadků a bylo to na jejích výkonech znát. Musí dohnat tréninkové manko, a proto teď odjela do Ridnaun. Všechno směřujeme k olympiádě a vzhledem k tomu, že nás další závody čekají až v lednu, se teď nabízelo udělat souvislejší blok přípravy,“ vysvětluje Rybář.

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

V Le Grand-Bornand se tak představí Tereza Vinklárková a Heda Mikolášová, kterou v 19 letech čeká teprve třetí start v elitním seriálu. „I vzhledem k olympiádě dostanou šanci další holky z IBU Cupu. Chceme, aby si vyzkoušely Světový pohár ještě předtím, než v lednu vyvrcholí nominační boje,“ doplňuje Ondřej Rybář.

V Annecy se ve čtvrtek a v pátek uskuteční sprinty. V sobotu na ně navážou stíhací závody, v neděli jsou poprvé v tomto ročníku SP na programu závody s hromadným startem.

Program SP v Hochfilzenu 2025/26:

KdyZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 18. 12. 2025 (14:15)Sprint ženyHanna Oeberg (Sve.)12. Tereza Voborníková (+0:47,0)
Pátek 19. 12. 2025 (14:15)Sprint muži
Sobota 20. 12. 2025 (12:15)Stíhací závod ženy
Sobota 20. 12. 2025 (14:45)Stíhací závod muži
Neděle 20. 12. 2025 (12:15)Hromadný start ženy
Neděle 20. 12. 2025 (14:45)Hromadný start muži

