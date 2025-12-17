Tøi zmìny v sestavì udìlali trenéøi pøed tøetím dílem Svìtového poháru ve francouzském Le Grand-Bornand. Poprvé v sezónì se mezi elitou pøedstaví Adam Václavík a Heda Mikolášová, spolu s nimi se vrací Tereza Vinklárková.
Adam Václavík podával velmi dobré výkony v IBU Cupu, kde se ve dvou z pìti závodù umístil v Top 10. V týmu pro Svìtový pohár vystøídá Jakuba Štvrteckého. „Kluci na IBU Cupu si øekli o místo ve Svìtovém poháru. Adam, Mikys i Háèek zajeli do desítky. Jenom to ukazuje, jak je mužský tým vyrovnaný. I Kuba si sáhl v Östersundu na body, což je dobøe. Nìkteré závody se mu povedly, nìkteré ne. To, že teï jede na IBU Cup, rozhodnì není degradace,“ øekl sportovní øeditel Ondøej Rybáø.
Nominace ženy:
Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Heda Mikolášová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
Nominace muži:
Vítìzslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krèmáø, Jonáš Mareèek, Adam Václavík
Do Lenzerheide, které hostí tøetí díl IBU Cupu, odcestovala i Ilona Plecháèová. Jessica Jislová zase po dohodì s trenéry upøednostní pøípravu. „Jessica mìla v pøípravì spoustu výpadkù a bylo to na jejích výkonech znát. Musí dohnat tréninkové manko, a proto teï odjela do Ridnaun. Všechno smìøujeme k olympiádì a vzhledem k tomu, že nás další závody èekají až v lednu, se teï nabízelo udìlat souvislejší blok pøípravy,“ vysvìtluje Rybáø.
V Le Grand-Bornand se tak pøedstaví Tereza Vinklárková a Heda Mikolášová, kterou v 19 letech èeká teprve tøetí start v elitním seriálu. „I vzhledem k olympiádì dostanou šanci další holky z IBU Cupu. Chceme, aby si vyzkoušely Svìtový pohár ještì pøedtím, než v lednu vyvrcholí nominaèní boje,“ doplòuje Ondøej Rybáø.
V Annecy se ve ètvrtek a v pátek uskuteèní sprinty. V sobotu na nì navážou stíhací závody, v nedìli jsou poprvé v tomto roèníku SP na programu závody s hromadným startem.
Program SP v Hochfilzenu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítìz
|Nejlepší èeský závodník
|Ètvrtek 18. 12. 2025 (14:15)
|Sprint ženy
|Pátek 19. 12. 2025 (14:15)
|Sprint muži
|Sobota 20. 12. 2025 (12:15)
|Stíhací závod ženy
|Sobota 20. 12. 2025 (14:45)
|Stíhací závod muži
|Nedìle 20. 12. 2025 (12:15)
|Hromadný start ženy
|Nedìle 20. 12. 2025 (14:45)
|Hromadný start muži