Čtvrtou zastávkou biatlonové sezony a zároveň prvním svěťákem v letošním roce je německý Oberhof. Po sobotě jsou dnes na programu štafety mužů a stíhací závod žen.
V 11 hodin odstartovaly štafety mužů. Tu českou rozjel Tomáš Mikyska, který první úsek zvládl skvěle a předal Michalu Krčmářovi na čtvrté příčce. Ten díky skvělé stojce přivezl štafetu na předávku na úžasném druhém místě. Třetí úsek měl na starosti Jonáš Mareček, který na trati bojoval o co nejmenší ztrátu na čelo a předal na šesté příčce. Štafetu uzavře v současné době nejlepší český biatlonista Vítězslav Hornig. Tomu se poslední úsek vydařil a štafetu dovezl na šestém místě. Muži tak zaznamenali nejlepší výsledek sezony. Dramatické štafety ovládli Norové před Francouzi.
Program v německém Oberhofu uzavře stíhací závod žen, jenž je na pořadu dne od 14:30. Z Češek jako první vyjede Markéta Davidová, která vyjede na trať z 15. místa. Do sprintu ještě zasáhne z 29. místa Tereza Voborníková. Do stíhačky vystartuje jako první Švédka Elvira Oeberg před Finkou Suvi Minkkinen.
Závěrečný závod bude možné živě sledovat, či poslouchat opět na ČT sport a Radiožurnál Sport.
Stíhačka mužů a nepovedená štafeta
Do polední stíhací jízdy mužů vyjelo hned kvarteto českých biatlonistů. Nejdříve vystartoval Michal Krčmář z 18. místa a ztrátou jedné minuty a 27 vteřin na prvního Itala Tommaso Giacomela. Závod nabídl mnoho zvratů díky řadě střeleckých omylů. Z Čechů se nakonec nejlépe umístil na krásném 11. místě Vítězslav Hornig, který se oproti startu posunul o neuvěřitelných 28 příček. Michal Krčmář uhájil 18. pozici. Tomáš Mikyska a Jonáš Mareček se umístili těsně za 40. místem a nezískali tak ani bod. Stíhačku vyhrál díky skvělé čtvrté položce Ital Tommaso Giacomel před Norem Martinem Uldalem.
„Dneska mě závod extrémně bavil. Obrovská pochvala servisu, protože to, co jsme měli za lyže, to bylo neskutečné. Myslím, že to bylo třeba deset vteřin na kolo, takže to byl po všech stránkách povedený závod,“ řekl České televizi bezprostředně po závodu spokojený Hornig, jenž zaznamenal sedmý nejrychlejší běžecký čas závodu.
Sobotní program v německém středisku uzavřela ženská štafeta. Ta česká vyjela do závodu v pozměněném složení na třetím a čtvrtém úseku. Markéta Davidová se totiž vrací na třetí úsek a Tereza Voborníková bude poprvé ve štafetě finišovat. Štafetu rozjela již tradičně spolehlivá střelkyně Jessica Jislová. To také na obou položkách potvrdila, když nepotřebovala ani jeden náhradní náboj. Druhý úsek štafety běžela Lucie Charvátová, která na stojce zaznamenala dvě trestná kola. Davidová se snažila štafetu zvednout, ale po dalším trestném kole předala Voborníkové na 11. místě. Poslední úsek Voborníková zajela dobře a českou štafetu dovezla na konečné 11. příčce. Štafety suverénně ovládla Francie před Norskem a domácím Německem.
Změny v sestavě
Do závodů se v německém areálu mimo jiné zapojí i biatlonisté Tomáš Mikyska a Jessica Jislová. Zatímco pětadvacetiletý Mikyska se mezi elitou představí poprvé v sezoně, o šest let starší Jislová se vrací po poslední absenci v Annecy.
Mikyska začal sezonu v nižším IBU Cupu, kde vybojoval například šesté místo ve vytrvalostním závodě v Ridnaun či devátou příčku ve sprintu v Lenzerheide. Naposledy startoval na exhibici smíšených dvojic v Gelsenkirchenu, kde s Markétou Davidovou skončili šestí. V mužském týmu nahradil Adama Václavíka.
Jislová absolvovala úvodní dva podniky Světového poháru v Östersundu a Hochfilzenu. Místo předvánočních závodů v Annecy dala přednost přípravě na další část sezony.
Nominace ženy:
Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková
Nominace muži:
Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska
První závod bez zesnulého norského biatlonisty Bakkena
Mezinárodní biatlonová unie (IBU) ve čtvrtečním sprintu Světového poháru v Oberhofu uctila památku náhle zesnulého norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena. Na jeho počest nebylo uděleno startovní číslo 1 a startu závodu předcházel minutový potlesk.
„Chceme tím ocenit Sivertovy výkony a jeho přínos biatlonu a také vzdát hold sportovci a člověku, kterého si ostatní vážili za jeho pozitivní přístup,“ uvedla v prohlášení IBU.
Závody v Oberhofu budou první po úmrtí sedmadvacetiletého Bakkena, jehož nalezl 23. prosince reprezentační kolega Johan-Olav Botn mrtvého v hotelovém pokoji v italském Lavazé. Bakken měl nasazenou masku simulující vysokou nadmořskou výšku, příčina jeho úmrtí nicméně není známa.
Lídr SP Botn ani další úspěšný Nor, šestý muž průběžného pořadí Sturla Holm Laegreid, se závodů v Oberhofu kvůli nemoci nezúčastní.
Program SP v Oberhofu 2025/26:
|Kdy
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší český závodník
|Čtvrtek 8. ledna 2026 (11:30)
|Sprint muži
|Tommaso Giacomel (Ita.)
|18. Michal Krčmář (+ 1:27,2)
|Čtvrtek 8. ledna 2026 (14:15)
|Sprint ženy
|Elvira Oeberg (Sve.)
|15. Markéta Davidová (1:15,9)
|Sobota 10. ledna 2026 (12:00)
|Stíhací závod mužů
|Tommaso Giacomel (Ita.)
|14. Vítězslav Hornig (+0:36,7)
|Sobota 10. ledna 2026 (14:25)
|Štafety žen
|Francie
|11. Česko (+3:53,8)
|Neděle 11. ledna 2026 (11:00)
|Štafety mužů
|Norsko
|6. Česko (0:25,5)
|Neděle 11. ledna 2026 (14:30)
|Stíhací závod žen